Trpišovský o roce v Evropě: Vybouchli jsme jen dvakrát, Kúdela by pomohl

„Do prvního gólu jsme měli docela slušný vstup do zápasu, dobře jsme kombinovali, ale pak přišla pasáž deseti dvanácti minut, kdy jsme udělali velké chyby, podobné ztráty míče, totožné brejkové situace a góly. Ten úplně první byl ještě odvolaný, pak jsme ale nedokázali dostat balon ze skrumáže, z našeho vápna… Vzápětí další dvě rychlé branky, kdy nám utekli křídelní hráči a kvalitně to dohráli,“ zhodnotil Jindřich Trpišovský porážku 0:4.

Bylo psychicky zničující, když jste viděli, jak soupeř v podstatě rychle rozhoduje zápas?

„Arsenal byl rychle v náskoku, my se ale pořád snažili dostávat do střeleckých příležitostí, do gólovek. Celý zbytek zápasu byl vlastně o tom, aby se nám podařilo aspoň prosadit, víme, kolik lidí se dívalo, někteří mohli přijít i sem, chtěli jsme se pro ně trefit, do toho jsme ale stále museli chytat jejich brejky.“

Jak jste vnímal rozdíl mezi mužstvy v zápase?

„Arsenal byl lepší úplně ve všem, zaslouženě postoupil, byl lepší v obou zápasech. Zejména u nás byl nesmírně kvalitní v práci s míčem, my měli prázdnou nádrž, nebyli jsme schopní se pohybovat jako předtím v zápasech. Oni byli mnohem dynamičtější, rychlejší, pohyblivější než my.“

Dalo se s tím vůbec něco dělat?

„Takovou smršť jsme zažili vlastně potřetí za dobu, co tu jsme, během toho jsme ale odehráli přes sto zápasů. Tohle je prostě Evropa, kvalita soupeře. Je jasné, že pak jsme museli dát gól, oni si naopak věří, my byli otevření a dělali jsme ztráty. Takový soupeř udělá rychlé přenesení hry, přechod v extrémní rychlosti, a jak to jde za obranu, vy už to jen dobíháte. Těžké.“

Zmínil jste prázdnou nádrž, byl tedy tým už vyčerpaný? A třeba nejen fyzicky, ale i psychicky, kdy se těžké a důležité zápasy začaly kumulovat.

„Nerad o tom mluvím, jsme tu od toho, abychom to překonávali. Ani na Arsenalu, ani v derby jsme to nebyli my. Sima nám z reprezentace přijel zraněný, Kúdela taky, ti hráči by potřebovali třeba na týden úplně vyskočit, dát si volno, nejít do kabiny, do kopaček, pak udělat trochu jiné tréninky, připravit se na zápas… Ale to samozřejmě není možné, hráli jsme samé těžké zápasy a pak přišel tenhle, který byl běžecky snad úplně nejnáročnější. Kluci do toho sice dali absolutně všechno, ale vidím, že už se nemohli dotknout toho, co předvedli třeba na Leicesteru nebo na Rangers. Absolutní rychlost, sprinty, metráž, to všechno šlo během poslední doby o patnáct, dvacet procent dolů, byla to nálož, v posledních sedmi dnech dvakrát Arsenal, mezitím derby…“

Kouč Mikel Arteta ovšem přesto přiznal, že během zápasu stále zůstával soustředěný, že se obával, že se můžete do utkání vrátit. Není to poklona?

„Jsou to hezká slova, vážíme si toho. I když je výsledek hroznej, chyby taky hrozný… Je pravda, že třeba i ten jeden gól na konci prvního poločasu by nám hrozně pomohl, pro tým je obrovská rána, když se chystáte na takové utkání a pak dostanete tři rychlé góly za sedm minut.“

Myslíte, že se tým posunul od minulého čtvrtfinále Evropské ligy, které jste hráli na jaře 2018?

„Ty týmy jsou rozdílné, myslím, že dneska jsme silnější v ofenzivě, máme víc dynamických a silných hráčů. Taky jsme byli bodově hodně úspěšní venku. V tom předchozím ročníku jsme hodně těžili ze standardních situací díky Součkovi, Ngadeuovi, Škodovi, ale taky jsme se dost přizpůsobovali soupeřům. Teď jsme víc jeli podle nás, hráli jsme na vysoké úrovni. Nezvládli jsme podle mě jen Leverkusen venku a teď Arsenal, což byly podobné zápasy, kde byl vidět obrovský rozdíl.“

Podepsalo se na týmu i aktuální dění kolem Ondřeje Kúdely a ten desetizápasový trest, který dostal?

„Samozřejmě, že se to řešilo hodně, protože trest dostal den před zápasem. Ondra je už zdravý, trénuje, byl s námi v tom režimu, ale postrádali jsme ho. Je to člen týmu, řešilo se to, hlavně ta výše trestu a to odsouzení bez důkazů, zasáhlo nás to… Ne že by to mělo úplně vliv na náš výkon, ale když už, tak jsme ho nemohli nasadit, on by nám na hřišti pomohl. Navíc pro Ondru to neznamená vynechat jen tohle utkání, ale i EURO, další zápasy…“