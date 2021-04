Náš nejhorší zápas v Evropě, litoval Provod po facce od Arsenalu

Znovu propotil červenobílý dres durch a po nasvíceném jevišti čiperně kmital od první do poslední minuty. Záložník Lukáš Provod šel směle označit za nejlepšího slávistu večera, přesto z něj bylo cítit zklamání. „Je to hořké,“ říkal po vyřazení z Evropské ligy. Čeští šampioni prohráli v odvetě čtvrtfinále s Arsenalem 0:4 a báječná pohárová cesta pro ně skončila.

Co jste cítil, když jste odcházel ze hřiště? Bolest?

„Bezprostředně po zápase to bolelo hodně. Po nadějném výsledku z Arsenalu jsme doufali, že odehrajeme lepší utkání. Byl to náš nejhorší zápas v Evropě. Ovšem s odstupem času o tom budeme přemýšlet jinak a vzpomínat na to ve velkém.“

Dostat se až do čtvrtfinále Evropské ligy je pokaždé svátek, viďte?

„Byla to neuvěřitelná jízda, přešli jsme přes obrovské mančafty s velkou kvalitou. Dokázali jsme se jim vyrovnat a ve většině zápasů jsme byli až doteď lepší. Klobouk dolů před celým mančaftem, chci za to klukům poděkovat. Jenže v odvetě s Arsenalem jsme byli horším týmem a zaslouženě jsme prohráli.“

Proč? Brzdila vás i únava z náročného programu? Zápasy jdou rychle po sobě a marodka se plní.

„Určitě by to bylo jiné, kdybychom nastoupili v plné sestavě, ale Slavia má široký kádr a všichni hráči jsou výborní. Na to bych se nevymlouval, v takových zápasech máte vždycky sil dost. V silách to nebylo, Arsenal měl větší kvalitu a díky tomu vyhrál.“

Rozhodl už v první půli třemi góly během necelých sedmi minut. Smůla?

„Smůla to určitě nebyla. Byly to naše individuální chyby, do těch gólů se zapletlo spoustu věcí a spoustu lidí. Takovéhle góly jsme nedostávali. Nesmyslně jsme pouštěli hráče doprostřed nebo jsme jen koukali, neodkopli jsme balon. Šlo to rychle, tahle pasáž rozhodla zápas. Škoda pro nás: kdybychom udrželi déle stav 0:0, zápas by vypadal úplně jinak. Ale jak jsem říkal, Arsenal má obrovskou kvalitu a je to proti němu hrozně složité.“

I tak ale časem převáží hrdost, ne? Dostali jste se mezi osm nejlepších týmů Evropské ligy.

„To, co jsme z malé České republiky dokázali uhrát proti gigantům, je neuvěřitelné. Myslím, že se na to bude vzpomínat ještě dlouho. Tohle rozhodně není normální a neděje se každý rok, že by český tým porážel takové soupeře a byl schopný uhrát na Emirates Stadium remízu 1:1. S odstupem času na to budeme rádi vzpomínat, ale teď je to pro nás hořké.“

Slavia v Evropské lize končí. Proti Arsenalu rozhodla šestiminutová smršť