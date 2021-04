Experti před odvetou v Edenu věří Arsenalu, budou padat góly

Dosáhnou fotbalisté Slavie na další senzační postup v Evropské lize? Nejsou od něj daleko. Zbývá jim zvládnout čtvrteční čtvrtfinálovou odvetu s Arsenalem, do které jdou v lepší výchozí pozici. Před týdnem totiž uhráli v Anglii výsledek 1:1 a k pokračování do semifinále jim stačí i bezbranková remíza. Přesto sázková kancelář Chance přijala více vkladů na Arsenal. „64 % sázkařů si myslí, že Kanonýři v Praze nenechají nic náhodě. Vítězství v Evropské lize je pro ně jedinou možností, jak si zahrát v příští sezoně evropské poháry, a proto dají do zápasu vše, což naznačuje i kurz 1,78,“ uvádí Markéta Světlíková, mluvčí Chance.