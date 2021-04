Nejlepší výkon sezony, chválí Arsenal v Anglii. Připomínka starých časů

„Od Arsenalu to byl parádní výkon a vzhledem k okolnostem pravděpodobně nejlepší pod Mikelem Artetou v této sezoně,“ napsal deník Evening Standard. „'Kanonýři' předvedli jeden z nejlepších výkonů v ročníku, kterým proměnili teoreticky náročný večer v pěkné venkovní vítězství,“ konstatoval server BBC Sport.

„Díky tomu udrželi naděje na výhru v soutěži a spolu s tím jedinou reálnou šanci na evropské poháry v příští sezoně. Je to už 25 let od doby, kdy se Arsenal, který je nyní v Premier League devátý, naposledy nekvalifikoval do evropských pohárů,“ dodala BBC Sport.

Londýnský celek podal v Edenu podle britského tisku v porovnání s prvním duelem diametrálně odlišný výkon. „Tlak byl velký, ale Arsenal podal odpovídající výkon. Byl na míle vzdálený úvodnímu zápasu, v němž byl Arsenal nemastný neslaný,“ uvedl Evening Standard.

Na Arsenal jsme neměli sílu. Pokrok za dva roky? Hrajeme víc svůj fotbal, řekl Trpišovský

„Kdyby Arsenal prohrál, sezona by pro něj prakticky skončila. Místo toho vdechl posledním dvěma měsícům život. Zahazování šancí Arsenalu v prvním duelu vedlo k remíze, ale v Praze, kde jeho soupeř neprohrál přes rok, bylv koncovce mimořádně efektivní,“ doplnila BBC Sport.

„Kanonýři“ podle britských médií dali vzpomenout na úspěšnou éru z přelomu tisíciletí. „Takového obrazu Arsenalu jsme byli v této sezoně svědky jen zřídka. Připomněl pozůstatky toho nejlepšího ze starých časů,“ napsal The Independent.

Velkou pochvalu si vysloužili střelci Bukayo Saka, Emile Smith Rowe a Alexandre Lacazette, který skóroval dvakrát. Podle deníku Evening Standard šlo o nejlepší hráče zápasu, jako jediní dostali vysokou známku devět.

Arsenal se v semifinále utká se španělským Villarrealem, který vede bývalý trenér londýnského mužstva Unai Emery. Finále je na programu 26. května v Gdaňsku. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Manchester United - AS Řím.