Penalty? Takové ani ve snu, nevěřil hrdina. Rashford: Blízko není nic!

Jako první se ve finále Evropské ligy prosadil Villarreal, zasloužil se o to Gerard Moreno. Zkraje druhé půle ale vyrovnal Edinson Cavani a byl to následně Manchester United, kdo byl ve zbytku základní hrací doby blíže triumfu. Obrat ale nedokonal a v prodloužení to byli naopak zase Španělé, kdo tvrdil muziku. Rozhodující branka ale ani z jejich strany nepřišla a vítěze tak musely určit penalty.

Vzhledem ke zkušenostem z posledních rozstřelů mohli „rudí ďáblové“ tak trochu tušit, že je zle. Před finále totiž zvládli jen jediný z šesti a svou bilanci nezlepšili ani tentokrát. V nádherném dramatu se ale drželi. Střelci jako by nevěděli, co jsou to nervy a proměňovali jednu penaltu za druhou. Trefili se všichni hráči z pole a za stavu 10:10 došlo v jedenácté sérii na brankáře. Jako první šel na řadu villarrealský Rulli a bezpečně skóroval. To De Gea nezvládl tíhu okamžiku, střela se mu nepovedla a jelikož Rulli vystihl směr, neměl problém zasáhnout. 11:10, rozhodnuto, „žlutá ponorka“ získala svou první velkou Evropskou trofej.

„Byla to první penalta, kterou jsem v životě kopal. Chtěl jsem jen proměnit. Ani nevím, co jsem přesně udělal. Chtěl jsem jen míč tvrdě napálit a dostat ho do branky. Ani v mých nejlepších snech jsem si nepředstavoval takový rozstřel. Jsme šampioni, to je nejlepší, co můžete říct,“ radoval se po zápase hrdina španělského celku Rulli.

„Není to jen loterie, rozhodují tu prvky jako znalost soupeře a mentalita,“ pronesl kouč Villarrealu Unai Emery po utkání s tím, že se svými hráči penalty netrénoval. Řeč přišla i na to, zda bere triumf jako satisfakci po vyhazovu z Arsenalu, přes který jeho tým přešel v semifinále.

„Snažím se užívat si každý okamžik. I v Arsenalu jsem se mnoho naučil, potkal nové lidi, poznal kultury, fotbal. Na konci byla trochu profesionální frustrace, ale pak se mi otevřely další dveře. Vítězství ve finále Evropské ligy je pro mě uspokojením, ale ve spojení s mým současným klubem, stejně, jako tomu bylo v minulosti v Seville,“ konstatoval.

Radost z triumfu tryskala ze všech členů Villarrealu. „Cítím se skvěle. Byla to vskutku těžká soutěž, která skončila jako pohádka. Navíc hrát finále proti tak dobrému týmu jako je Manchester United… Věděli jsme, že to bude náročné. Nedostali jsme se do Ligy mistrů z La Ligy, probojovat se tam skrz Evropskou ligu je něco speciálního, navíc díky první této trofeji pro klub. Úžasné. Skvělý způsob, jak zakončit sezonu,“ podotkl záložník Francis Coquelin.

To na straně anglického celku zavládly samozřejmě smutek a zklamání. „Pocit uvnitř je strašně těžké vysvětlit. Přišli jsme vyhrát. Pracovali jsme tvrdě celou sezonu, byla to příležitost vyhrát trofej, nestalo se tak. Musíme ze sebe postupně zklamání dostat, pak si zpětně rozebrat zápas, zjistit, co jsme udělali špatně a poučit se z toho,“ uvedl po prohraném finále manchesterský Marcus Rashford. „Nechci od nikoho slyšet, že jsme byli blízko. To nic neznamená. Je jeden vítěz a jeden poražený. Vrátíme se ale ještě hladovější a pro zisk trofejí uděláme na hřišti vše,“ dodal.

Trenér Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer připustil, že jeho týmu finále nevyšlo. „Nehráli jsme tak dobře, jak můžeme. To je ale fotbal. Někdy pak rozhodne o vítězství a prohře jediný kop. Okusili jsme pocit velké porážky, prošli jsme si tím a nyní uděláme vše, aby se to už neopakovalo,“ řekl norský kouč s tím, že když zakončíte sezonu bez trofeje, dělali jste něco špatně. „Jsme jí ale blíž a blíž. Jediný způsob, jak nějakou vybojovat, je pracovat ještě tvrději a lépe."