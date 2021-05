Kúdelovo odvolání UEFA zamítla, platí DESET zápasů stop! Co jejich odečet?

Během středy probíhalo slyšení v odvolání Ondřeje Kúdely proti stopce od UEFA za údajné rasistické urážky vůči Glenu Kamarovi v osmifinále Evropské ligy proti Rangers. Verdikt měl původně padnout do konce pracovního týdne, tedy nejpozději do pátku, ovšem bylo rozhodnuto rychleji. Vlastně téměř okamžitě.

„Odvolání bylo zamítnuto,“ oznámila UEFA večer stručně na svém webu.

33letý obránce tedy zůstává na svém. Tedy na desetizápasové stopce v soutěžních utkáních pod hlavičkou UEFA. Z této výše mu zatím ubyly dva zápasy, ty čtvrtfinálové z Evropské ligy proti Arsenalu. Zbývá tedy osm, do kterých se nebudou počítat přípravy národního týmu před EURO proti Albánii a Itálii. Ty jsou sice oficiálními duely, ovšem ne soutěžními jak to definuje znění Kúdelova trestu.

Další ubývání tedy nastane až během samotného turnaje. A alespoň jedna dobrá zpráva pro reprezentaci z toho plyne. UEFA měla ubezpečit českou asociaci, že zápasy se budou obránci odečítat automaticky bez nutnosti formální nominace.

Jaroslav Šilhavý tedy nejenže nemusí Kúdelu „na oko“ povolávat, ale nemusí ani nechávat jedno místo ve svém kádru prázdné. Prostě povolá hráče číslo 26, ať už stopera Baníku Patrizia Stronatiho, nebo jiného uvedeného náhradníka, a Kúdela bude stejně umazávat svůj trest.

Jen záleží, kolik toho Češi na EURO odehrají. Jestli pouze tři zápasy v základní skupině, nebo víc, přičemž maximálně jich může být sedm, kdyby šel Šilhavého výběr až do finále. To by pak Kúdelovi přeteklo do příští sezony jen jedno utkání, které by si odbyl ve 3. předkole Ligy mistrů, kde bude Slavia začínat svou snahu o účast mezi evropskou elitou.

Kdyby národní tým vypadl už ve skupině, nemohl by Kúdela nastoupit nejen v žádném předkole, ale dokonce i v prvním utkání skupinové fáze ať už jakéhokoliv poháru.

