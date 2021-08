Neúspěch Slavie přilepšil Spartě: Čupr se radoval, Rosický mluvil o posilách

Když ve Varšavě zapískali konec, na Letné se slavilo. Radost měli především pokladníci. Odsunutí Slavie do Konferenční ligy totiž posunulo Spartu ze čtvrtého do třetího losovacího koše. Generální ředitel František Čupr se radoval. Pro rudé to totiž v byznysu UEFA znamená nárok na větší příjmy z konečného market poolu. Zatím jejich účet v Evropě dělá zhruba 95 milionů korun.