Rosický: Postoupíme i s osmi body. Vzpomínal na srážky s Gerrardem

Sparťané slaví gól na 1-0 do sítě Rapidu Vídeň, prosadil se Karlsson z penalty • Dominik Bakes / Sport

Fotbalisté Sparty oslavují vstřelenou branku do sítě Hradce Králové • Beránek / Sport

Adam Hložek slaví svoji branku do sítě Hradce Králové • Beránek / Sport

Lob Christopha Knasmüllnera padá do sparťanské branky • Dominik Bakes / Sport

Jako protihráči se na hřišti potkali devětkrát, nedarovali si vůbec nic. A během podzimu si dají další dostaveníčko. Ovšem už v nových rolích. Tomáš Rosický a Steven Gerrard. Sportovní ředitel Sparty a hlavní trenér Rangers. Právě tyhle kluby svedl los základních skupin Evropské ligy k sobě. Dalšími do party jsou Lyon a Bröndby. Vysoce atraktivní společnost. Letenští v ní ovšem nejsou bez šance. „Myslím, že postoupíme i s osmi body,“ prohlásil Rosický.

Poměřit se s vyspělými soupeři a vyhnout se zdlouhavému cestování. To byla hlavní přání sportovního ředitele Sparty Tomáše Rosického před losem základních skupin Evropské ligy.

Někde tam nahoře byl evidentně vyslyšen.

Slavnostní ceremoniál v Istanbulu totiž poslal rudé do holportu s Lyonem, Rangers a Bröndby. Tedy letitá francouzská špička a úřadující mistři Skotska a Dánska.

„Je to atraktivní skupina pro fanoušky. Týmy jsou velice kvalitní a zajímavé. Zápas ve Skotsku už proběhne před diváky, což bude dobrá zkouška pro náš tým. S francouzskými celky nemáme za poslední dva roky dobrou bilanci. Na Bröndby bude dobrá atmosféra, ale je to tým naší velikosti. Myslím si, že do jarní fáze Evropské ligy postoupíme i s osmi body,“ hodnotil Rosický pro klubový web.

Největší emoce budí právě soupeř z Glasgow. V živé paměti zůstávají nechutné scény z jarní odvety osmifinále Evropské ligy, kdy Rangers čelila Slavia. Nejprve kriminální zákrok na gólmana Ondřeje Koláře, potom údajný (ovšem nikdy neprokázaný) rasistický výpad Ondřeje Kúdely na protihráče Glena Kamaru. A na závěr pěstní dohra v tunelu…

„Věřím, že to bude v pohodě. Téma rasismu je neustále a správně akcentováno. Víme, že to byl jeden z důvodů problému. Věřím, že fanoušci, kteří přijdou na stadion, či jim bude umožněn výjezd, se takových výlevů zdrží. Jsme tu kvůli fotbalu,“ zdůraznil generální ředitel Sparty František Čupr.

Konfrontace s Rangers je lákavá i postavou hlavního trenéra ostrovního celku. Steven Gerrard byl jedním z důležitých aktérů šavlovačky se Slavií, především je to ovšem někdejší vynikající záložník, se kterým se Rosický na place opakovaně srážel. Ať už v dresu Arsenalu či Dortmundu.

„Gerrarda si pamatuju jako výborného záložníka. Byl tvrdý a nedal vám metr zadarmo. Uměl být i zákeřný, ale po zápase vždy přišel a podal ruku. Vždycky chtěl vyhrát. Udělal pro to vše a někdy šel i za samotnou hranu, ale po utkání byl vždy v duchu fair play,“ zavzpomínal Rosický.

Právě přes Rangers by při tom mohla vést Letenským cesta do jarní fáze. Favoritem skupiny je nadevší pochybnost Lyon. Navzdory ospalému vstupu dřímá v týmu francouzského giganta obří kvalita.

Aby ne, když hodnota kádru přesahuje devět miliard korun!

„Nechtěl jsem do Francie. Po zkušenostech s Lille a Monakem víme, že jsou tamní týmy hrozně silné,“ přiznal Čupr.

Pražany ovšem konfrontace s úřadujícími světovými šampiony konfrontace opět nemine. Favority v ní rozhodně nebudou, což naopak neplatí o posledním soupeři ve skupině.

Bröndby sice v minulé sezoně senzačně ukradlo mistrovský trůn a za sebou nechalo movitější soupeře FC Kodaň a Midtjylland, přesto mu náleží nálepka největšího outsidera. Na severu navíc Sparta v posledních letech často a ráda loví posily, tamní fotbal má dokonale zmapovaný.

„Skandinávii sledujeme. Bröndby hraje ortodoxně 3–5–2 a umí zobchodovat hráče. Teď v létě prodali záložníka Jespera Lindströma do Frankfurtu za 182 milionů korun. Měli bychom je porazit,“ velí Rosický.

Ano, to se jeví být jako základní podmínka pro smýšlení o postupu. A pak se ještě popasovat s Rangers. Ve všech směrech, ve kterých to bude potřeba.