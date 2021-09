West Ham vstoupil do EL výhrou v Záhřebu, Rangers padli s Lyonem

Fotbalisté Glasgow Rangers, kteří v dalším kole vyzvou pražskou Spartu, vstoupili do Evropské ligy domácí porážkou s Lyonem 0:2. Po úvodní brance Karla Ekambiho z 23. minuty si ve druhé půli vstřelil vlastní gól James Tavernier. Tým Stevena Gerrarda je ve skupině A na posledním čtvrtém místě, český vicemistr se s ním utká na svém hřišti 30. září. Lyon se naopak ujal se třemi body vedení ve skupině.

Hráči West Hamu zvítězili po brankách Michaila Antonia a Declana Rice 2:0 na hřišti Dinama Záhřeb. V dresu anglického týmu odehrál celý zápas záložník Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král zůstali na lavičce náhradníků. Svěřenci trenéra Davida Moyese jsou také díky lepšímu skóre na prvním místě ve skupině H. Hned za nimi je Genk, který díky brance Paula Onuachaa z 92. minuty zvítězil na hřišti Rapidu Vídeň 1:0.

Zisk tří bodů slaví i reprezentační gólman Tomáš Vaclík, jenž pomohl k vítězství Olympiakosu Pireus nad Antverpami 2:1. Řecký celek šel do vedení v 52. minutě zásluhou Jússefa El Arabiho. Egyptský útočník si tak spravil chuť po neuznané brance z první půle. Hosté sice vyrovnali čtvrt hodiny před koncem zásluhou Mbwany Samatty, výhru Olympiakosu však zajistil tři minuty před koncem moldavský obránce Oleg Reabciuk.

Úspěšný vstup do soutěže zaznamenal i Leverkusen, jenž otočil doma duel s maďarským mistrem Ferencvárosem Budapešť a zvítězil 2:1. Hosté šli do vedení po osmi minutách zásluhou Ryana Mmaeeho. Do přestávky však vyrovnal Exequiel Palacios a v 69. minutě rozhodl Florian Wirtz. Tou dobou byl už na hřišti i český útočník Patrik Schick, jenž tři minuty předtím vystřídal Lucase Alaria. Leverkusenu patří 2. místo ve skupině B za Betisem Sevilla, jenž přestřílel Celtic Glasgow 4:3.

Bod ze hřiště Frankfurtu veze Fenerbahce Istanbul. Turecký celek dostal do vedení po 10 minutách Mesut Özil, bývalý hráč Realu Madrid nebo Arsenalu se trefil v evropských soutěžích poprvé od září 2018. Frankfurt ještě do přestávky vyrovnal po trefě Sama Lammerse. Fenerbahce mohlo rozhodnout v závěru, ale Dimitrios Pelkas ve druhé nastavené minutě neproměnil penaltu a následně neuznali rozhodčí gól ani Mergimu Berishovi. Filip Novák do utkání nezasáhl.

Porážku si připsala Braga, jež podlehla na hřišti Crvene zvezdy Bělehrad 1:2. Český brankář Lukáš Horníček zůstal na střídačce. Neuspělo ani Lazio Řím, na hřišti Galatasaraye Istanbul podlehlo po vlastní brance gólmana Thomase Strakoshi 0:1. Byl to první vlastní gól, který italský celek v 71 zápasech v Evropské lize dostal.

1. kolo skupin Evropské ligy:

Skupina A:

Glasgow Rangers - Lyon 0:2 (0:1)

Branky: 23. Ekambi, 55. vlastní Tavernier.

Sestavy:

Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barišič - Lundstram, Davis (59. Wright), Kamara - Aribo (76. Aribo), Morelos, Kent (70. Roofe). Trenér: Gerrard.

Lyon: Lopes - Gusto, Denayer, Boateng (65. Diomande), Emerson - Guimaraes, Paquetá, Caqueret, Ekambi (71. Shaqiri), SIimani, Aouar. Trenér: Bosz.

Bröndby Kodaň - Sparta Praha 0:0 - Více čtěte ZDE >>>

Skupina B:

PSV Eindhoven - San Sebastian 2:2 (1:2)

Branky: 32: Götze, 54. Gakpo - 34. Januzaj, 39. Isak.

Monako - Sturm Štýrský Hradec 1:0 (0:0)

Branka: 66. Diatta.

Skupina C:

Leicester - Neapol 2:2 (1:0)

Branky: 9. Perez, 64. Barnes - 69. a 87. Osimhen. ČK: 90.+3 Ndidi (Leicester).

Skupina D:

Olympiakos Pireus - Antverpy 2:1 (0:0)

Branky: 52. El-Arabi, 87. Reabciuk - 75. Samatta. ČK: 90.+1 Bataille (Antverpy).

Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Istanbul 1:1 (1:1)

Branky: 41: Lammers - 10. Özil.

Skupina E:

Galatasaray Istanbul - Lazio Řím 1:0 (0:0)

Branka: 67. vlastní Strakosha.

Lokomotiv Moskva - Marseille 1:1 (0:0)

Branky: 89. Kerk - 59. Ünder z pen. ČK: 59. Tiknizjan (Lokomotiv).

Skupina F:

Midtjylland - Ludogorec Razgrad 1:1 (1:1)

Branky: 3. Isaksen - 32. Despodov.

Crvena zvezda Bělehrad - Braga 2:1 (0:0)

Branky: 75. Rodič, 85. Katai - 76. Galeno.

Skupina G:

Leverkusen - Ferencváros Budapešť 2:1 (1:1)

Branky: 37. Palacios, 69. Wirtz - 8. Mmaee.

Betis Sevilla - Celtic Glasgow 4:3 (2:2)

Branky: 35. a 53. Juanmi, 32. Miranda, 51. Iglesias - 15. Ajeti, 27. Juranovič, 87. Ralston.

Skupina H:

Dinamo Záhřeb - West Ham United 0:2 (0:1)

Branky: 22. Antonio, 51. Rice

Rapid Vídeň - Genk 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Onuachu.