Školácké bránění, tupá křídla i zmar u šancí. Co ukázala Sparta?

Pavel Vrba v Lyonu • FOTO: Pavel Mazáč/sport Podobný scénář jako při domácím utkání. V první půli držela Sparty s Lyonem krok. Ve druhém už její hráz povolila a favorit začal úřadovat a zaslouženě vyhrál 3:0. I tak mohli Letenští ve Francii utkání zdramatizovat, ovšem to by museli s vypracovanými šancemi nakládat úplně jiným způsobem. Co dalšího svěřenci Pavla Vrby na Groupama Stadium předvedli?

Šance ANO, góly NE Abyste si na hřišti nabušeného Lyonu vytvořili pět opravdu zajímavých střeleckých možností, to se nestane každý den. Nemůže se ovšem stát ani to, že žádnou z nich neproměníte. A přesně to se ve čtvrtek večer Spartě přihodilo. Dvakrát Ladislav Krejčí mladší, dvakrát Adam Karabec, jednou Lukáš Haraslín. Dobré možnosti, které volaly po gólu. Jenže zůstaly nevyslyšeny. To je v konfrontaci s takhle silným soupeřem luxus, který si Letenští zkrátka a jednoduše nemohou dovolit. Zbytečně tím devalvovali svůj (zejména v prvním poločase) ucházející výkon. Konečné skóre totiž vypadá hrozivě, je jednoznačné. Při tom vůbec být nemuselo. A především nemělo. Jen být trochu přesnější… „Při první situaci stihl dát obránce přede mnou nohu, tím to zvedl nad branku. A u té hlavičky jsem se soustředil na to, abych byl ve výhodnějším postavení než stoper. Když jsem pak byl ve vzduchu, už jsem neměl tolik času na umístění a šlo to bohužel doprostřed,“ litoval Krejčí. Ladislav Krejčí mladší měl velké šance • Foto Tonda Tran (Blesk)

Školácké bránění Tři inkasované branky a všechny po hrubých chybách v defenzivě. „Naučili jsme se, že s tolika chybami, které jsme udělali, nemůžeme proti takovému soupeři uhrát dobrý výsledek,“ láteřil trenér Pavel Vrba. Jako první začal Dávid Hancko, který si za sebou nepohlídal Islama Slimaniho a ten mu následně trestuhodně pláchl. I druhá branka nemusela přijít. Míč lacině ztratil Ladislav Krejčí II, přišel centr do vápna a jindy jistý Filip Panák se nechal alžírským útočníkem přehlavičkovat. Do třetice další zbytečná branka. Mladík Barcola na levé straně vymíchal Andrease Vindheima a na několik hráčů Lyonu na malém vápně byl Panák téměř sám – Ekambi už to měl při zakončení snadné. „V české lize by nás možná protivníci tolik nepotrestali, proti Lyonu se to ale stát nemůže,“ dodal šéf sparťanské lavičky. Pavel Vrba v Lyonu • Foto Pavel Mazáč/sport

Tupá křídla Jestliže v předchozích velkých zápasech Sparty to byla její přednost, na Lyonu se křídelní hráči zrovna nepředvedli. Jakub Pešek i Lukáš Haraslín podali jeden z nejslabších výkonů v rudém dresu. Jako by je míč nechtěl poslouchat. Oba se dopouštěli hříchů, které se na evropské scéně neodpouští – kupili laciné ztráty míče. Občas jej domácím hráčům doslova odevzdali. Ani dopředu nebyla jejich síla tolik znát. Pešek pálil v prvním poločase do brankáře Lopese, Haraslín zase v nadějné pozici překopl branku. Jakub Pešek během utkání v Lyonu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Čelůstku kosí zdraví Po EURO promarodil celé léto. Vrátil se do kondice, nabíral formu a zdravotní komplikace už se znovu opakují. Poprvé zkušený stoper nedohrál utkání předposlední kolo FORTUNA:LIGY proti Mladé Boleslavi, kdy jej po hodině hry musel nahradit Lukáš Štetina. Do Lyonu však slovenský obránce kvůli nemoci neletěl. A tak když po zhruba sedmi minutách Čelůstka usedl na trávník a gesty ukázal, že to dál nejde, musel trenér Pavel Vrba improvizovat. Do středu obrany se posunul Dávid Hancko a na levý kraj šel přes nohu hrát Andreas Vindheim. „Má delší dobu problémy s achilovkou, bohužel ucítil problém a na základě toho střídal. Teď nedokážu říct, jak to bude dál. Půjde na magnetickou rezonanci, pak uvidíme,“ reagoval kouč Pražanů po utkání. Ondřej Čelůstka se v Lyonu velmi brzy zranil • Foto Tonda Tran (Blesk)