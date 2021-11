Co Spartě ukázal Lyon: pochvala za odvahu, problém jsou zbytečné chyby

Dvakrát se podívala přímo do očí špičkové kontinentální úrovni. Lyon, to je možná ještě těžší kalibr, než byly loni AC Milán a Lille. Sparta z téhle konfrontace vyšla s nulou v kolonce bodů i negativním skóre 3:7. Kvalita byla jednoznačně na straně Francouzů, o tom není pochyb. Pavel Vrba a spol. přesto nemusí propadat skepsi. Oba duely totiž naznačily, že si Letenští po krůčcích budují evropské základy, o které se lze opřít. Tenhle proces ale musí nutně pokračovat, práce je před Adamem Hložkem a spol. nadále hromada. Co se Pražanům povedlo, a co je naopak třeba zlepšit?

PLUS: Sebevědomě, beze strachu Vzpomínáte na loňské zápasy v Miláně či Lille? Sparta do nich vstupovala až poraženecky, bez jakéhokoli odporu přijala submisivní roli mužstva, které spoléhá jen na brejky a vlastně čeká na moment, kdy ho favorizovaný soupeř zadupe do země. Tentokrát to proti Lyonu bylo jiné, doma i venku. „Půjdeme si to s nimi rozdat,“ opakoval trenér Pavel Vrba. Právě on má hlavní zásluhu na tom, že Letenští ve střetu s titánem nepůsobili od úvodních minut jako pouhý sparing. Naopak vystupovali sebevědomě, chtěli hrát a opticky drželi s Francouzi krok, byť rozdíl v kvalitě byl nepřehlédnutelný. Kredit si za to může připsat právě zkušený kouč. Už z plzeňské historie totiž víme, že se Vrba odmítá krčit i před sebeslovutnějším protivníkem. Ano, může se prohrát. Ale musí to mít nějakou úroveň a fazonu. To Sparta navzdory vysoce negativnímu skóre 3:7 splnila. Lukáš Haraslín slaví trefu proti Lyonu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

MINUS: (Ne)vynucené chyby Chyby k fotbalu patří, jsou jeho nedílnou součástí. Je jasné, že čím kvalitnější soupeř, tím větší pravděpodobnost, že vás k nedorazům donutí a poté je i náležitě vytrestá. Problém nastává v momentě, kdy začnete kupit nevynucené ztráty. A to byl přesně sparťanský případ ve francouzské odvetě. Letenští vyrobili v nižším postavení hned dvacet ztrát, v pěti případech navíc skončily střelou Lyonu. „Byla tam spousta situací, které jsme měli řešit lépe. Místo toho přišly ztráty, po kterých jsme museli zase mazat dolů. Po fyzické stránce to bylo náročné,“ uznal Vrba. Do očí bila především ztráta Ladislava Krejčího mladšího, po které padl druhý gól. V prvním poločase pak lacino chyboval Lukáš Haraslín, po rychlém kontru Islam Slimaní v tutovce minul. „V lize by nás protivníci tolik nepotrestali, proti Lyonu se to ale stát nemůže,“ věděl kouč Pražanů. V tomhle směru má Sparta obrovský prostor pro zlepšení. Ladislav Krejčí mladší lituje neproměněné šance • Foto Pavel Mazáč (Sport)

PLUS: Taktická připravenost Chystat se na ligový mač s Teplicemi nebo pohárovou řež v Lyonu, to jsou úplně jiné váhové kategorie. Zatímco v prvním případě nemusí být nějaký přešlap fatální, v tom druhém téměř jistě znamená pohromu. O to větší pochvalu si zaslouží trenér Vrba za to, jak své mužstvo po taktické stránce nachystal. Sparta v obou duelech věděla, co chce hrát. Měla plán, který byl v kontextu rozdílných kvalitativních galaxií obou mužstev funkční. Nestalo se, že by Letenští museli po pár minutách hry reagovat a na koleně všechno překopávat, protože vsadili na špatnou strategii. „Jsem rád, že jsme se snažili být důstojným soupeřem. Měli jsme pasáže, kdy jsme byli až vyrovnaným,“ ocenil Vrba. Směrem k dalšímu evropskému smýšlení je to velmi důležitý fakt. Úspěšný kouč v tomhle směru přesně ví, co dělá. Netápe. To jsou základy, na kterých se dá stavět a ideálně přidávat další a další výkonnostní patra. V záloze Sparty chybí větší agresivita a hra na riziko, hodnotí po prohře v Lyonu Frýdek

MINUS: Góly jako povinnost Je to zvláštní paradox. V Praze nasázela Sparta nabušenému Lyonu tři góly, už po dvaceti minutách hry držela v kapse náskok 2:0. Ve statistice očekávaných gólů se přesto dostala jen na hodnotu 0,72. Tedy jízda výrazně nad plán. V odvetě Letenští vytáhli tohle číslo na 1,38, což je vůbec nejvíc ve všech jejich dosud odehraných duelech v Evropské lize. Jenže se netrefili ani jednou. Právě mizerná koncovka rozstřelila jakékoli ambice na bodový zisk. A že bylo kde brát… Dvě tutovky měl Ladislav Krejčí mladší, Adam Karabec to samé. Udeřit mohl v úvodní části i Lukáš Haraslín. „Vytvořili jsme si několik situací, které měly skončit gólem. Zápas by se tím zdramatizoval. To byl velký rozdíl mezi oběma týmy. Lyon své možnosti řešil s přehledem, my je naopak nevyužili,“ uvědomoval si Vrba. Role outsidera zkrátka k údernosti předurčuje. Pokud jí nemáte, na body můžete zapomenout. Karabec má dostat víc prostoru. Za béčko lepší než na hostování, říká Frýdek

MINUS: Defenzivní lapsusy Nebyl to žádný neřízený chaos, jaký defenzivu Sparty svázal třeba v Plzni. Hlavně na hřišti Lyonu působila obranná vozba kompaktně a docela pružně. O to víc zamrzí až triviální chyby, kterých se rudí v určitých pasážích dopouštěli. V prvním dějství jí vyrobil stoper Filip Panák, jenž se snažil vystoupením vsunout nabíhajícího Slimaního do ofsajdu. Zbylí parťáci s tím ovšem nepočítali, proto mohl Alžířan pádit sám na branku. Před první inkasovanou brankou pak Slimaního vůbec nenavázal Dávid Hancko. Školácká chyba v činnosti, kterou mají stopeři běžně zautomatizovanou. „Že jsme inkasovali po vlastních chybách, to mě mrzí asi ze všeho nejvíc,“ přiznal Ladislav Krejčí mladší. Tyhle obranné lapsusy musí Sparta vymýtit, pokud chce hrát v Evropě ještě důstojnější roli. Zbytečně tím devalvovala celou řadu daleko složitějších situací, které naopak letenští beci vyřešili precizně. Ladislav Krejčí mladší se vrátil do základu Sparty • Foto Tonda Tran (Blesk)