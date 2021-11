Slovácko se nesmí opakovat, velí Pavelka. Chceme splnit ambice

Máte za sebou hrozivý výprask od Slovácka. V jaké náladě jste dorazili do Glasgow?

„Věřím, že jsme přijeli v takovém rozpoložení, abychom zápas zvládli. Chápu, že narážíte na víkend, kdy jsme to na Slovácku absolutně nezvládli. Vyhodnotili jsme si to tak, aby se to už neopakovalo. Teď chceme naplnit naše ambice, což je pokračování v Evropě i na jaře.“

Sedli jste si po porážce 0:4 jen sami hráči, abyste si všechno vyříkali? Nebo už je to v téhle době přežitek?

„Přežitek to určitě není. Během roku jsme pár takových situací zažili, kdy jsme zavřeli dveře a vyříkali si to mezi sebou. Tady jsme věděli, že jsme to podělali. Rozebrali jsme si to na videu, víc nebylo potřeba si říkat. Každý si to uvědomoval. Je ale pravda, že jsme to utkání rozebírali i během cest z Uherského Hradiště a do Skotska.“

Jste připravení na to, že na vás Rangers vlétnou stejně, jako to v neděli udělal celek z Uherského Hradiště?

„Jednoznačně předpokládáme, že Rangers budou chtít předvádět agresivní fotbal, jak je jim to doma vlastní. Nebude se to moc lišit od toho, co hráli doma na Letné. Rádi bychom využili toho, co nám doma fungovalo, ale musíme přidat i efektivitu. Pak by to bylo super.“

Čeká vás zápas před vyprodaným kotlem. Cítíte coby jeden ze zkušenějších hráčů větší zodpovědnost?

„Nevím, jestli přímo zodpovědnost. Kluci toho mají hodně za sebou, i když jsou mladí. Nemyslím, že to na ně extra dolehne, spíš se na to těší. Tyhle zápasy už hráli, atmosféra k tomu patří.“

Může být psychologická výhoda, že máte postup z druhého místa nadále ve svých rukou?

„Jasně, vnímáme to. Je to rozehrané tak, že záleží pouze na nás. Navíc končíme doma, což může být taky výhoda.“