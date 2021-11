Panákova hrubice. Fatální chyba, studená sprcha pro Spartu, řekl Vácha

Má za sebou úžasný příběh, kdy se vyhrabal z několika těžkých operací kolene a prokousal se do základní sestavy Sparty. Proti Rangers (0:2) byl ale Filip Panák hlavním nešťastníkem. Přes letenského stopera šly obě branky, u druhé navíc posadil nevydařenou rozehrávkou balon přesně na hlavu Morelosovi. To znamenalo chybu, šok i dvoubrankové vedení soupeře. „Studená sprcha,“ hodnotil ve studiu iSport.cz Lukáš Vácha, aktuálně kapitán sparťanského béčka.

Sparta inkasovala na Ibrox Stadium už po úvodní čtvrthodině. Filip Panák a Dávid Hancko zaspali, nedokázali zareagovat na domácí akci a Morelos poprvé udeřil. „To padlo po nedůrazu,“ všiml si Vácha, co letenským zadákům nejvíc chybělo.

Ještě horší situaci zažil Panák po příchodu z kabiny. Udělal věc, po níž by se hráč nejraději vyzmizíkoval ze hřiště. Ve 49. minutě si zpracoval ve vápně balon od brankáře, snažil se hrát pod tlakem dotírajících útočníků. Situaci řešil konstruktivně, jenže zvolil šílenou a riskantní variantu.

Balon chtěl ve vlastním vápně obloučkem vzduchem přendat na Ladislava Krejčího mladšího. Jenže míč zvedl příliš nízko a posadil ho přímo na hlavu Morelose - útočník Rangers pohodlně zvýšil na 2:0, 26letý stoper schoval tvář do dlaní.

„Mám pro to asi větší pochopení než Pavel Vrba. Variantu, kterou při rozehrávce zvolil, byla fatální. Pokud by balon přelétl útočníka, hezky by z toho vyjeli, takhle je každý generál. Všichni jsou si vědomi, že jsou při takové rozehrávce v riziku. Kdyby provedení bylo takové, jaké má být, tým by se dostal do konstruktivní rozehry,“ vrátil se Vácha ke klíčovému momentu zápasu.

„Pro Spartu to byla okamžitě ztráta a studená sprcha. Byla to technická chyba. Filip to ví nejlíp, asi není na místě ho nadmíru kritizovat a mazat. Pak tam měl desetiminutovku, kdy byl trošku mimo, to je jasné, každého něco podobného zasáhne, pak se srovnal. Hodně to ovlivnilo druhou půli i vývoj utkání,“ dodal někdejší reprezentant.

Panák si v předchozích týdnech získal ve Spartě důvěru. Patří ke stoperům, kteří se snaží o konstruktivní rozehrávku. Přesně tak, jak to má Pavel Vrba rád. Jenže duel na Rangers se mu ještě dlouho požene hlavou.

„Je to asi to nejhorší, co se může na hřišti stát. Ale Pavel Vrba nemůže Filipa Panáka odepsat. Nicméně musí být realista, vědět, jaké má možnosti a s hráči dál pracovat,“ upozornil redaktor Sportu Štěpán Filípek, druhý host pořadu iSport.cz.

Sparta každopádně ve Skotsku prohrála 0:2 a přišla o šanci na postup ze skupiny v Evropské lize. Nadějí je pouze třetí místo a případný posun do jarní fáze Konferenční ligy.