Vrba odmítá boj o horší soutěž: Kvalita je podobná Evropské lize. Co Pešek?

Pokud by úvodní duel v Kodani zvládla Sparta za tři body, bojovala by v závěrečném utkání s Bröndby na Letné o jaro v Evropské lize. Takhle na „rudé“ zbyla „pouze“ Konferenční liga. I účast v ní ale sparťanský kouč bere jako splněný cíl. „Očekávám útočný fotbal z obou stran a doufám, že uhrajeme výsledek, který nás pošle do jarní fáze,“ pronesl Vrba na tiskové konferenci.

V čem vidíte největší sílu Bröndby?

„Vnímám, že dánský fotbal udělal za poslední dobu velký posun a Bröndby patří mezi tamní velké kluby. Je to především o dlouhodobé práci s mládeží. Navíc má Dánsko kvalitní a úspěšná mužstva v evropských pohárech.“

Dánský mistr nabírá formu. Má osm zápasů bez prohry, porazil Midtjylland i FC Kodaň. Co od něho očekáváte na hřišti?

„Všiml jsem si hlavně toho, že jsou dobře organizování, mají velkou podporu hráčů v ofenzivní i defenzivní fázi. Tlačí se poměrně dost dopředu. Chtějí hrát ofenzivní fotbal. Ale já budu vycházet především z našeho vzájemného utkání. Věřím, že utkání zvládneme a půjdeme dál.“

Poslední výhra Sparty nad pohárovým soupeřem či elitním týmem z české top šestky přišla naposledy před dvěma měsíci v derby se Slavií. Během té doby tým v pěti případech vítězství neoslavil. Co za tím stojí?

„Na Baníku jsme remizovali 2:2, takže v lize nás porazilo jen Slovácko, které si to zasloužilo. Nachytalo nás, hrálo velice dobře. Co se týká Evropské ligy - když se podíváte na kvalitu Lyonu, asi víte, s kým jsme to prohráli. Rangers je jiný případ. Je to úroveň, se kterou bychom se měli srovnávat. Doma jsme je porazili, u nich jsme prohráli, takže to vyšlo tak, jak to vyšlo. My se ale nyní nechceme ohlížet za tím, co se stalo, nebo co budete psát. Pro nás je podstatné, abychom duel s Bröndby zvládli.“

V Kodani jste byl spokojený s bodem na úvod soutěže, přitom pokud byste vyhráli, ve čtvrtek byste stále byli ve hře o jaro v Evropské lize. Nyní hrajete o Konferenční ligu, což je z pohledu finančních odměn a kvality soupeřů o úroveň nižší soutěž. Nelitujete trochu zpětně?

„Myslíte si, že mužstva v Konferenční lize nejsou kvalitní?“

Jsou, ale Evropská liga by měla být o level výš, ne?

„Tak se podívejte, kdo postupuje v Konferenční lize. Zjistíte, že kvalita mužstev, které tam postupují, je na podobné úrovni jako těch, co budou v Evropské lize.“

Jak to vypadá s návraty zraněných. Existuje naděje, že by mohl do utkání zasáhnout třeba Jakub Pešek, který byl pro vás důležitým hráčem?

„Souhlasím, že Pešek nám před zraněním hodně pomáhal. Nyní už začíná s námi trénovat. Uvidíme, v jakém bude stavu v den zápasu.“