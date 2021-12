Výdělky českých klubů v Evropě: Zatím 450 milionů! Kolik lze přidat?

Čtvrtek bude pro český klubový fotbal soudný den. Po sportovní i finanční stránce. Sparta, Slavia a Jablonec budou v posledním kole Evropské, respektive Konferenční ligy bojovat o účast v jarní vyřazovací části – a s tím spojené finanční prémie. Ve hře je dohromady 60 milionů korun, s kterými by výdělek tuzemských velvyslanců v v této sezoně překročil v úhrnu půl miliardy. A to ještě UEFA nevyčíslila podíly z takzvaného market poolu…

Jablonec: 113,7 milionu korun (Konferenční liga)

postup do skupiny 75 milionů korun

bonus za klubový koeficient 12,7 milionu korun

1 výhra 13 milionů korun

3 remízy 13 milionů korun

O co ještě hraje:

výhra nad Kluží 13 milionů korun

remíza s Kluží 4,3 milionu korun

2. místo ve skupině 8,5 milionu

Co je pro Slavii almužna, to je pro Jablonec historický vývar. Severočeský klub prožívá na evropské scéně mimořádnou sezonu, co teprve, kdyby se mu podařilo přežít do jara. Mezi účastníky Konferenční ligy byl přitom díky svému koeficientu před startem soutěže až na 22. místě.