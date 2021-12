Střelec Hancko: Některé výsledky nás mrzí. Štěstí i kvůli miminku

Nasměroval Spartu do Konferenční ligy. Obránce Dávid Hancko (23) krátce před přestávkou čtvrtečního duelu s Bröndby zamířil z trestného kopu přesně k tyči a otevřel skóre utkání. To nakonec Letenští dovedli k výhře 2:0 a čeká je tak jaro v nově vzniklé evropské soutěži.

Cítíte se jako hlavní hrdina Sparty? Vystřelil jste výhru nad Rangers, nyní dal i vítězný gól proti Bröndby.

„Hrdinou bych to nenazval, ale jsem rád, že se nám v takovém zápase, kdy šlo o všechno, podařilo zvítězit a že můžeme na jaře pokračovat v evropských pohárech. Těší mě týmový výkon, bojovali jsme a nechali na hřišti všechno.“

Řekl jste před gólem Lukáši Haraslínovi, že kopete vy? Byl jste rozhodnutý poslat míč k tyči?

„Když soupeř stavěl zeď, tak jsme se bavili a řekl jsem, že chci jít kopat já. Viděl jsem, že brankář stojí až příliš u tyče. David Pavelka s Láďou Krejčím clonili, tak jsem si řekl, že to po delší době zkusím takto. Doteď jsem se snažil kopat přes zeď a tam mi to nešlo. Trochu jsem vsadil na to, že brankář půjde za ni a jsem rád, že se tak stalo a padlo to tam. I načasování bylo dobré, těsně před koncem poločasu, což nám hodně pomohlo.“

Oznámili jste s Kristýnou Plíškovou, že čekáte miminko, teď klíčový gól. Šťastný týden, že?

„Když jsem se to od ní dozvěděl poprvé, tak to bylo pár dní před Rangers a dal jsem gól. Teď jsme to oznámili a znovu to tam padlo. Je pěkné, že to takto vyšlo. Jsem šťastný a velmi se těším.“

Jak byste zhodnotil účinkování Sparty v základní skupině Evropské ligy?

„Naše účinkování má dvě části, tak to cítím. Mohou nás mrzet určité výsledky. Myslím, že i s Lyonem jsme mohli alespoň doma bodovat. Byť jsme s ním prohráli oba zápasy, naše výkony nebyly zlé. V Kodani jsme nedali gól a jen remizovali. Na druhou stranu jsem rád, jak jsme se prezentovali ať už nyní, nebo v předchozích zápasech. Momentálně jsem šťastný, že se přes zimní pauzu budeme chystat na jarní část evropských pohárů. Pro mě je to velká věc a jsem za to rád.“

Máte vytipovanou nějakou destinaci, kam byste se chtěl v jarní fázi podívat?

„Že bych si něco vyloženě přál, tak to ne. Určitě se na los ale všichni podíváme. Těším se na to a věřím, že to bude soupeř, přes kterého postoupíme dál. Teď nás ale čekají ještě dva důležité zápasy v lize, ze kterých chceme šest bodů. Duel s Bröndby nás stál hodně sil, i kvůli náročnému terénu. Nebylo snadné po tom sprintovat.“