Dortmund vyhořel s Rangers. Hrajeme nesmyslný fotbal, říká opora

Skotští Rangers postoupili do vyřazovací části Evropské ligy ze skupiny, ve které si zahráli i se Spartou. S tou v Praze padli 0:1, doma 2:0 vyhráli. Před cestou do Dortmundu byli považovaní za outsidera, na bundesligový klub ale hned zkraje vletěli. Hned v 10. minutě zahodil velkou šanci Borna Barišič, ve 37. pak ruka ve vápně Dortmundu vedla k penaltě, kterou proměnil kapitán James Tavernier. Rangers ještě do poločasu přidali další branku díky Morelosovi, chvíli po pauze se prosadil Lundstram a BVB byli na ručník.

Bellingham a Guerreiro alespoň korigovali skóre, do kterého ještě přispěl vlastní gól zadáka Zagadoua. Borussia pojede do Glasgow s velmi nepříznivým skóre 2:4. A všichni v klubu vědí, že je zle.

„Podívejte se na náš zápas s Leverkusenem. Dostali jsme čtyři z pěti gólů po zbytečné ztrátě míče. Teď se nám to stalo u první, druhé a čtvrté branky,“ kroutil hlavou zkušený obránce Mats Hummels, když dortmundskou mizérii hodnotil před kamerami televize RTL.

„Hrajeme hrozně moc nesmyslného, nelogického fotbalu. Posilujeme akorát naše soupeře. Hrajeme moc složitě. Takhle můžete občas vyhrát, občas prohrát, ale nikdy tak nemůžete být dlouhodobě úspěšný,“ povzdechl si.

Podle zdrojů německé televize Sky Germany se hned večer po zápase odehrálo krizové sezení, na kterém trenér Marco Rose hodnotil problémy klubu s nejvyšším vedením. Generální ředitel Hans-Joachim Watzke a šéfové sportovního úseku Michael Zorc a Sebastian Kehl s ním měli vše probrat, ale také ho ujistit, že jeho pozice zatím není ohrožena. To se může změnit v případě, že se Borussia nekvalifikuje do příštího ročníku Ligy mistrů. V bundeslize momentálně drží druhé místo šest bodů za Bayernem. Na třetí Leverkusen má pětibodový náskok, sedm bodů má na trio Lipsko - Freiburg - Union Berlín.