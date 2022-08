Slovácko a pokus o zázrak. Odhodlání cítím, říká Svědík. Nahradí Havlíka?

Co čekat od Slovácka v domácí odvetě 3. předkola Evropské ligy po porážce 0:3 na Fenerbahce? Trenér Martin Svědík (48) žádá od svých svěřenců větší kuráž a kvalitu než v prvním duelu v Istanbulu. „V kabině cítím, že nikdo neskládá zbraně. Všichni se o to ještě chceme porvat,“ rozdmýchává postupový plamínek.

Soupeř hrál v pondělí večer ligu s Ümraniyesporem a v takřka nejsilnější sestavě pouze remizoval 3:3. Co se z toho utkání dá vzít pro čtvrtek?

„Nemyslím, že by mělo něco ukázat. Sami víme, že i naše kluby mívají po evropských pohárech v lize problém. Fenerbahce dostalo v podstatě tři góly ze standardních situací, což může něco dokreslovat. Na druhou stranu, soupeř měl taky velmi kvalitní hráče. Z toho zápasu se dá vzít hrozně malinko. Sestava bude těžko čitelná, ale myslím si, že kostra mužstva, která hrála i proti nám, zůstane. Nečekám výrazné změny. My se musíme soustředit na sebe.“

Jaký výkon očekáváte od vašeho týmu?

„Zlepšenou hru a dobrý výsledek. Každé vítězství v pohárech se počítá. V kabině cítím, že nikdo neskládá zbraně. Všichni se o to ještě chceme porvat. Odhodlání tam je. Důležitý bude začátek utkání. Na Fenerbahce jsme měli rozehráno spoustu dobrých věcí, ale lacino jsme ztráceli balony. Respektem, zbrklostí a bojácností jsme se připravovali o daleko lepší situace. Nedotáhli jsme je na rozdíl od soupeře do finálního konce. Rozhodující byla branka 2:0 na konci poločasu a hned po přestávce vyloučení.“ (Stanislava Hofmanna)

Co vám ukázala analýza prvního duelu?

„Výsledek v Turecku byl jednoznačný. Bylo to vidět i na videu. My jsme měli být rozhodně víc odvážní a hrát svoji hru. Dali jsme soupeři luxus, hlavně v prostoru před šestnáctkou. Nechali jsme ho vystřelit, nahrát, připravit balon. Říkali jsme, že Merchas Doski hrál dobře. Opticky to tak vypadalo, ale udělal spoustu chyb v defenzivě. Mužstvo není na začátku sezony v topu, jak bychom si představovali. Bylo to způsobené i tím, že někteří hráči přišli později a zvykají si. Změn bylo trošku víc. Takový Petr Reinberk se celou přípravu potýkal s problémy a formu teď nemá. Přitom bychom potřebovali, aby ji měl. Po nemoci je navíc připravený jen na určitou porci zápasu.“

Jak nahradíte Marka Havlíka a Stanislava Hofmanna?

„Marek Havlík je pro nás v podstatě nepostradatelný hráč. Chybí hodně. On je komplexní. Je dobrý do defenzivy, v dostupování, čtení hry. Na Fenerbahce byl jediný, kdo plnil i ofenzivní úkoly z hlediska přehledu na hřišti, přihrávek za obranu. A to nebyl od šesté minuty stoprocentně zdravý. Standa taky bude chybět. Nicméně v zadních řadách se to určitě nahradí líp než v případě Havlíka. Uvidíme, jak se k tomu mužstvo postaví.“

Tento týden by měl přijít z Plzně útočník Ondřej Mihálik. Řeší se akutně i pozice středního záložníka, zvlášť po Havlíkově zranění?

„Jenom bych se opakoval. Už po přípravě jsem říkal, jaké dva hráče potřebujeme. Teď už je to o tom, jestli na to zareaguje vedení. Vidíte, že když se zraní Hofmann a Havlík a mělo by to být dlouhodobější, je to pro nás strašně obtížné. Ne z hlediska kvantity, ale kvality. To je třeba si uvědomit a říct. Standa ještě v úterý chodil o berlích. Ve středu je odhodil. Může to být pozitivní, ale víte, jak to chodí. Je to oblast kotníku. Délka léčby se těžko odhaduje. Je jasné, že to nebude dlouhodobé zranění, ale v tomto programu jsou tři týdny hodně.“