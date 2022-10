EL: Hancko se znovu trefil. Arsenal stoprocentní, United vydřeli výhru

Zklamaní fotbalisté Omonie po brance, kterou na Old Trafford inkasovali až v nastavení • ČTK / AP / Dave Thompson

Fotbalisté Freiburgu ve 4. kole skupinové fáze Evropské ligy deklasovali 4:0 Nantes a postoupili do play off. Ve vyřazovací fázi je i San Sebastian po vítězství 3:0 nad Šeriffem Tiraspol a stoprocentní bilanci udržel také Arsenal, který vyhrál 1:0 na hřišti Bodö/Glimt. Obránce Jan Lecjaks přihlížel z lavičky porážce Omonie Nikósie 0:1 na půdě Manchesteru United. Bývalý sparťanský obránce Dávid Hancko dal gól při domácí remíze s Midtjyllandem 2:2.

Freiburg potvrdil vynikající vstup do sezony, ve 14 zápasech prohrál pouze jednou před dvěma měsíci s Dortmundem. O vítězství nad Nantes se postarali čtyři různí střelci. Aktuálně druhý celek bundesligy má plný počet 12 bodů se skóre 11:1 a je blízko přímému postupu do osmifinále. Druhé místo a první kolo play off už má jisté. Ve druhém utkání skupiny remizoval Karabach bez branek s Olympiakosem, kterému stále chybí zraněný brankář Tomáš Vaclík.

Arsenal si poradil s Bodö/Glimt i podruhé, jediný gól vstřelil v 24. minutě Saka. „Kanonýři“ vyhráli šestý soutěžní duel v řadě a vedou skupinu A, navíc mají k dobru odložený zápas s PSV Eindhoven.

Omonia Nikósie navzdory velké převaze favorita dlouho sahala po prvním bodu. Ve třetí minutě se ale prosadil McTominay a Manchester je se šestibodovým náskokem druhý o tři body za San Sebastianem.

Feyenoord remizoval doma s dánským Midtjyllandem 2:2. Druhou branku rotterdamského celku vstřelil slovenský reprezentant a bývalý obránce pražské Sparty Hancko, jenž se prosadil v druhém soutěžním utkání za sebou.

O obou postupujících je rozhodnuto ve skupině B. Fenerbahce uspělo 2:1 na hřišti AEK Larnaka a Rennes zvítězilo 1:0 nad Dynamem Kyjev. Fenerbahce s Rennes mají shodně sedmibodový náskok na třetí Larnaku a v příštím kole se utkají v přímém souboji o první místo.

Fotbalová Evropská liga - 4. kolo skupin:

Skupina A:

Bodö/Glimt - Arsenal 0:1 (0:1)

Branka: 24. Saka.

PSV Eindhoven - FC Curych 5:0 (3:0)

Branky: 15. a 55. Veerman, 9. Gutiérrez, 35. Sangaré, 84. El-Ghazi.

Skupina B:

AEK Larnaka - Fenerbahce 1:2 (0:1)

Branky: 52. Tričkovski z pen. - 16. Joao Pedro, 80. Batshuayi z pen. ČK: 85. García (AEK).

Dynamo Kyjev - Rennes 0:1 (0:0)

Branka: 48. Wooh.

Skupina C:

Betis Sevilla - AS Řím 1:1 (1:0)

Branky: 34. Canales - 56. Belotti.

Ludogorec Razgrad - HJK Helsinky 2:0 (1:0)

Branky: 39. Gropper, 64. Rick. ČK: 90.+3 Raitala (HJK).

Skupina D:

Saint-Gilloise - Braga 3:3 (1:3)

Branky: 20. a 63. Boniface, 49. Vanzeir - 15., 36. a 41. Vitinha.

Union Berlín - Malmö 1:0 (0:0)

Branka: 89. Knoche z pen. ČK: 90+1 Lomotey (Malmö).

Skupina E:

San Sebastian - Šeriff Tiraspol 3:0 (1:0)

Branky: 45.+1 Sörloth, 66. Rico, 81. Navarro. ČK: 33. Zohouri (Šeriff).

Manchester United - Omonia Nikósie 1:0 (0:0)

Branka: 90.+3 McTominay.

Skupina F:

Feyenoord Rotterdam - Midtjylland 2:2 (1:1)

Branky: 32. Timber, 48. Hancko - 16. Martínez z pen., 59. Sviatchenko.

Lazio Řím - Sturm Štýrský Hradec 2:2 (1:0)

Branky: 45. Immobile z pen., 71. Pedro - 56. a 83. Boving ČK: 45.+2 Lazzari

Skupina G:

Karabach - Olympiakos Pireus 0:0

Nantes - Freiburg 0:4 (0:1)

Branky: 26. Kübler, 71. Gregoritsch, 82. Schade, 87. Čong U-jong.

Skupina H:

Trabzonspor - Monako 4:0 (1:0)

Branky: 44. vlastní Sarr, 48. Hugo, 57. Bardhi, 69. Trézéguet.

Ferencváros - Crvena zvezda Bělehrad 2:1 (1:0)

Branky: 24. Zachariassen, 61. S. Mmaee - 55. Mitrovič.