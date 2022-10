Bída Leverkusenu. Schick se znovu radoval marně, fantoma chtějí United

Léčba novým koučem přinesla první tvrdý direkt. Leverkusen s Patrikem Schickem v základní sestavě nestačil v Lize mistrů na Porto ani na domácí půdě, ve středu padl 0:3. Opět čaroval portugalský fantom v bráně Diogo Costa. S trochou nadsázky by se dalo konstatovat, že Bayer hrál fotbal a Porto střílelo góly...

Gerardo Seoane nemohl ustát bídný vstup Leverkusenu do sezony a uvolnil trenérskou židli Xabimu Alonsovi. Bývalý hráč Liverpoolu, Realu Madrid či Bayernu Mnichov dosud trénoval pouze rezervu Realu Sociedad a hned poté, co byl představen jako nový lodivod Leverkusenu, se začaly množit spekulace, jestli je tím správným mužem, který vyvede Bayer ze začarovaného kruhu. V lize se to na první pokus podařilo, ale v Champions League Schick a spol. znovu narazili.

Španělský stratég naordinoval svým svěřencům od začátku zápasu ofenzivní medicínu, Leverkusen měl jasnou převahu v držení míče, střelbě i rohových kopech, jenže góly dávalo Porto. Už v šesté minutě se prohnal po levé straně Brazilec Galeno po ukázkovém výkopu Dioga Costy, do role diváků obsadil domácí obranu v čele s Jonathanem Tahem, zavěsil a běžel se radovat. Rozepsal tak další smutný příběh týmu ze Severního Porýní-Vestfálska.

Leverkusen však nesložil zbraně, inkasovaný gól domácí nakopl a z tlaku nejprve vytěžili penaltu. Schick kopat odmítl, takže si na Diogu Costovi tentokrát vylámal zuby Kerem Demirbay. Jednalo se o třetí zápas v řadě, kdy portugalský strážce branky jako soupeř chytal penaltu týmu, ve kterém válčí Patrik Schick. Výsledek? Pokaždé ze situace odcházel český útočník se svěšenou hlavou.

Gólman Porta bude zjevně žhavým zbožím na přestupovém trhu. Údajně o jeho služby projevuje zájem hlavně Manchester United, který hledá potenciální náhradu mezi tři tyče za Davida de Geu.

Zmar německého klubu, v jehož základu nastoupili jen dva domácí hráči, podtrhla situace deset minut před přestávkou, kdy zakončoval Amine Adli a s přispěním Schicka byl Diogo Costa překonán. O slovo se ale přihlásil VAR, který odhalil teč rukou reprezentačního kanonýra. Ten měl ruku u těla a kontakt s míčem byl minimální, gól by ale neplatil i bez Schickova doteku, protože v době střely stál v ofsajdu před brankářem a dle pravidel ovlivňoval hru.

Domácí nadále zahazovali šance a dostavil se zákonitý trest, po zbytečném faulu Adliho na Galena rozhodčí Kovacs nařídil na začátku druhé půle pokutový kop i na druhé straně. Když ale dva dělají totéž, není to totéž, což předvedl suverénním kopem Mehdi Taremi a Porto vedlo o dva zásahy.

Třetí gól podtrhnul současné rozpoložení Leverkusenu, jednalo se totiž o přísně odpískanou penaltu a Taremi velmi šťastně podruhé v zápase z bílého puntíku Hrádeckého překonal s přispěním tyče.

Domácí už neměli čas ani sílu na zdramatizování zápasu, i proto znovu opakovaně inkasovali a vepředu vyšli střelecky naprázdno.

Schick vydržel na hřišti celý zápas, ale výrazněji se do historie zápasu kromě neuznaného gólu nezapsal. Je to už podruhé v aktuálním ročníku Ligy mistrů, co mu ve skórování zabránilo video. Poprvé se tak stalo v Bruggách kvůli ofsajdu, kde Leverkusen padl 0:1. Český forvard tedy nadále paběrkuje jako celý jeho tým.

Do zápasu nastoupil v 69. minutě také Adam Hložek, ale ani on z nastolených trendů duelu nevybočil. Hložek čeká na gól či asistenci v novém působišti od 30. července, kdy se hned v prvním soutěžním zápase na německé adrese prosadil v domácím poháru proti třetiligovému Elversbergu.