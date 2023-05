EL: AS Řím - Leverkusen 1:0, Hložek hrál 72 minut. Juventus remizoval

Věčné město římské hostilo úvodní semifinálové klání Evropské ligy, kdy se tamní AS postavilo Bayeru Leverkusen. Jak známo, Patrik Schick je marod do konce sezóny, ale Adam Hložek nastoupil v základní sestavě na hrotu německého celku. Bohužel se však neprosadil on ani jeho spoluhráči. Římané jednou udeřili a do odvety v Německu si svěřenci Josého Mourinha vezou náskok 1:0.