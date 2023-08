Los play off Evropské ligy přisoudí potenciální oponenty oběma pražským rivalům. Sparta i Slavia jsou však v rozdílné pozici. Letenští budou znát soupeře, se kterým by se utkali v případě, že nezvládnou dvojzápas s Kodaní. Sešívaní naopak čekají, na koho by narazili za předpokladu, že postoupí přes Dnipro. Sledujte ONLINE přenos od 13:00 na webu iSport.cz.