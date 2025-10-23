Předplatné

ZNÁMKY Slavie: Počítač Oscar, Markovič připomínal Vaniaka. Výjimečný výkon odchovance

Odvážná, presující Slavia: obětavý Vlček, Chorý obstál, dominantní Markovič. Vytlačí Staňka? • Zdroj: iSport.tv
Pravou stranu proti Atalantě Bergamo ovládl David Moses
Christos Zafeiris nastoupil proti Bergamu v základní sestavě
David Moses pod tlakem bránících soupeřů Bergama
Youssoupha Mbodji hrál v Bergamu v základní sestavě, odehrál 61 minut
Lukáš Provod v zakončení proti Atalantě
Oscar Dorley v zápase Ligy mistrů na hřišti Atalanty Bergamo
David Zima pod tlakem soupeře z Atalanty Bergamo
Byť Slavia už ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě nezvítězila, bod z horké italské půdy je vítaným překvapením. „Sešívaní“ v Bergamu uhráli proti domácímu favoritovi bezbrankovou remízu a zdvojnásobili tak svůj prozatímní bodový příděl v ligové fázi Ligy mistrů. Po třech kolech jsou se dvěma body na 28. místě tabulky. Jak výkony jednotlivých hráčů ve středečním utkání ohodnotil deník Sport? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (1-nejhorší, 10-nejlepší).

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Bayern330012:29
3Inter Milán33009:09
4Arsenal33008:09
5Real33008:19
6Dortmund321012:77
7Manchester City32106:27
8Newcastle32018:26
9Barcelona32019:46
10Liverpool32018:46
11Sporting32017:46
12Chelsea32017:46
13Karabach32016:56
14Galatasaray32015:66
15Tottenham31203:25
16Eindhoven31118:64
17Atalanta31112:54
18Marseille31026:43
19Atlético31027:83
20Club Brugge31025:73
21Bilbao31024:73
22Frankfurt31027:113
23Neapol31024:93
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus30216:72
26Bodo/Glimt30215:72
27Monaco 30213:62
28Slavia30212:52
29Pafos30211:52
30Leverkusen30215:102
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

Fotbal 2025

