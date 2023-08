Slavia chce do „podráje“. Eden je plný záplat, domácí trénovali jinde

Dveře do základní skupiny Evropské ligy se otevřou po zdolání dvou ukrajinských překážek. Boss Slavie Jaroslav Tvrdík by se pak cítil jako v ráji. „Pro mě by to byl spíš podráj,“ usmál se trenér Jindřich Trpišovský. První ladný skok touží český vicemistr udělat dnes v Edenu, kdy se v úvodním duelu třetího předkola pustí do křížku s Dniprem-1. A také naposledy s katastrofálním trávníkem…

Hřiště se zelená, z nejvyššího patra Edenu nevypadá nijak zle. Zdání klame. Koberec se neuchytil, je extrémně propískovaný, podloží nestabilní. Na straně pod hlavní tribunou jsou nově položeny desítky světle zelených záplat, které částečně suplují nejproblémovější místa. Dnes se na děsivém povrchu bude hrát naposledy. Za týden už bude položený nový trávník s vyšším drnem.

Jenže Slavii to radost nedělá. Ani nemůže. Místo, aby měla proti Dnipru-1 vytvořené komfortní podmínky pro rychlou kombinační hru, bude se děsit nevyzpytatelných odskoků, nečekaných podklouznutí, které mohou mít fatální dopad na výsledek dvojzápasu.

„Mrzí mě, že to vůbec musíme brát v potaz. Hrací plocha má nějakou typologii a vliv na výkon týmu. Víme, že Dnipro má dobré protiútoky a rychlé stranové hráče, proto si musíme dávat pozor na ztráty ve středu hřiště, terén to ale samozřejmě komplikuje. Kdo se s tím lépe vyrovná, bude mít výhodu. Podle mě to ale ublíží kvalitě fotbalu. Hrací plocha je vizitkou každého klubu, a mě mrzí, že my máme takovou…,“ rozpovídal se trenér Jindřich Trpišovský.

Anketa Postoupí Slavia do základní skupiny Evropské ligy? ANO NE

Jeho mužstvo se včera v podvečer výjimečně připravovalo na vedlejším hřišti s označením 1. Důvod byl zřejmý, za žádnou cenu nezatěžovat rozbitý trávník. Přímo v Edenu si zatrénovali pouze Ukrajinci.

„S mojí postavou, kdy nejsem zrovna lehký, se mi při sprintech boří nohy. Je to fakt obtížné, komplikuje to fotbal,“ krabatil čelo Tomáš Holeš, kapitán sešívaných.

Ze zranění ale strach nemá. „Nad tím nejde přemýšlet, v hlavě to nemám. Spíš si dávám pozor na každý dotyk, na každou přihrávku, aby soupeř nešel sám na bránu. Obzvlášť pro nás obránce je to náročné. Jedinou výhodou je, že oproti soupeři budeme hrát na tomto povrchu už třetí zápas, aspoň víme,“ našel drobné plus.

Ale stop litaniím o nevyhovujícím hřišti. Bezpodmínečným úkolem Slavie je postoupit do základní skupiny Evropské ligy. Přejít přes Dnipro-1, a v play off pak sejmout další ukrajinský celek Luhaňsk.

Soupeř Slavie Dnipro-1: finále EL i bankrot a konkurence ukrajinských gigantů Video se připravuje ...

„Úspěch a neúspěch podzimu se bude zrcadlit právě v Evropě. Abych si připadal jako v ráji, tak bych si vysnil, aby mi hráči a trenéři splnili přání a vrátili jsme se do základní skupiny Evropské ligy. Tam Slavia jednoznačně patří,“ vyhlásil šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Když byl s tímto výrokem na středeční tiskové konferenci konfrontován kouč Trpišovský, pustil se do vtipné glosy. „V ráji bych byl, kdybychom hráli Ligu mistrů. Pokud se nám povede postoupit do Evropské ligy, považoval bych to za podráj, nebo dolní patro ráje,“ rozesmál se.

Pak zvážněl.

„Je to náš cíl, protože jde o fantastickou soutěž s fantastickými týmy. Ligu mistrů hrát nemůžeme, takže Evropská liga je naše nejvyšší meta, sen. Z týmu cítím, jak to hrozně moc chce, jak se koncentruje. Moc se těšíme.“

Poslední účast v Evropské lize, v sezoně 2020/21, proměnila Slavia ve slavný postup do čtvrtfinále. Dál už to nešlo, proti byl Arsenal. To samé se jí povedlo před pěti lety. Po magickém postupu přes Sevillu se mezi nejlepší osmičkou potkala s Chelsea. Dvě těsné porážky znamenaly konec historické pouti.