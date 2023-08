Trpišovský: Trávník? Taková vizitka mě mrzí. Chytil je varianta

Už ve čtvrtek vstoupí Slavia do bojů o Evropskou ligu. Doma ve Fortuna Aréně se postaví ukrajinskému Dnipru. A tématem je kromě zdravotního stavu hráčů a samotné taktiky forma trávníku v Edenu . „Je mi líto, že máme takovou vizitku. Klub investuje do trávníku maximum, ale někdy se stávají věci, které nemůžete naplánovat. Pokusíme se z nevýhody udělat výhodu,“ prohlásil na tiskové konferenci kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.

Jak je na tom mužstvo zdravotně?

„Je na tom dobře kromě Davida Douděry. Jeho start je nepravděpodobný. Necháváme si malé okénko, kdyby se něco změnilo. Všichni kluci, kteří hráli proti Zlínu, jsou v pořádku a připraveni.“

Co říkáte na odchod útočníka Arťoma Dovbyka do Španělska? On byl hlavním útočným tahounem Dnipra.

„Dovbyk je hodně gólový hráč, ale podle mě je největší ofenzivní hvězda kapitán Oleksandr Pichaljonok. Je ale pravda, že když jsem viděl Dovbykovu gólovou akci na Panathinaikosu, tak je pro nás dobře, že odešel. Pro mentální sílu Dnipra to byl důležitý hráč. Uvidíme, co jedinec, který nastoupí místo něj.“

Pociťujete velkou zodpovědnost, když teď startuje boj o Evropu?

„Chceme uspět a nic nepodceníme. I ta odveta v Aténách ukázala, že Dnipro má svou kvalitu. Víme, že je těžké se do základní skupiny Evropské ligy dostat. Celý klub chce hrát Evropu, rádi bychom prodloužili tradici, kdy Slavia hraje základní skupinu pohárů. Tohle je první překážka, kterou musíme pokořit. Dívám se na to optikou následujících dvou čtvrtků, dál ne.“

Vnímáte jako výhodu, že Dnipro hraje domácí odvetu v košickém azylu?

„Upřímně to neberu nijak, protože když se zrušila výhoda gólů venku, tak se to z velké části maže. Už tam hráli s Panathinaikosem, byla tam podpora, plný stadion. Spíše vidím výhodu v tom, že budou hrát na místě, které už znají.“

Co říkáte na stav trávníku v Edenu?

„Mrzí mě, že to vůbec musíme brát v potaz. Hrací plocha má nějakou typologii a vliv na výkon týmu. Víme, že Dnipro má dobré protiútoky a dobrá křídla. Obecně v Evropě platí, že nesmíme ztrácet míče v přechodové fázi. Už jsme si to zkusili s Kluží a Ballkani v minulosti. Vůbec ta podstata, že tohle řešíme a musíme se na to ohlížet, je špatně. Pokusíme se ale udělat z nevýhody výhodu. Dnipro má technické hráče i ve středu pole, ať už je to Blanco nebo Babenko, takže si myslím, že i na něj to bude mít vliv a bude záležet na tom, kdo se s tím lépe vyrovná. Podle mě to ale bohužel ublíží hlavně fotbalu jako takovému. Je mi líto, že máme takovou vizitku. Klub investuje do trávníku maximum, ale někdy se stávají věci, které nemůžete naplánovat.“

Zvažujete nasazení více soubojových hráčů kvůli zmíněné kvalitě trávníku?

„Máte pravdu, je to věc, kterou bereme v potaz. Tím, že hrajeme doma, bychom chtěli více tlačit, ale jde nám taky o nějaké vazby, aby nastoupili hráči, kteří jsou na sebe zvyklí. Pak jsou tam drobné nuance podle toho, kdo by na koho mohl platit. Jedna ze silných stránek Dnipra jsou také standardní situace i po odchodu Dovbyka. Mají skvělé stopery, ten jeden z nich dává tradičně pět, šest gólů za sezonu. Prosadili se z rohu i proti Panathinaikosu.“

Nakolik je pravděpodobné, že bude hrát od začátku Mojmír Chytil?

„Byla to jedna z variant. Bereme v potaz i standardní situace či hru zády k bráně. V tuto chvíli máme jasno, ale prozrazovat nechci.“

Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci před sezonou říkal, že hrát základní skupinu EL by se rovnalo vstupence do ráje. Když postoupíte, budete se cítit jako v ráji?

„V ráji bych byl, kdyby se jednalo o Ligu mistrů. Je to takový krůček od ráje, řekněme, ale nechci to snižovat. Evropská liga je bezpochyby naším hlavním cílem. Je to skvělá soutěž s výbornými týmy, dvakrát jsme byli ve čtvrtfinále. Cíle nemám rád, ale nejvyšší možná meta je Evropská liga. Cítím z týmu, jak moc tam kluci chtějí, jak jsou koncentrovaní. Bude vyprodáno a skvělá atmosféra. Je to vždycky výjimečné, když se hraje o Evropu.“