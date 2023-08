Dnipro-1: ťukes a presink, ale i děravá obrana. Opora útoku odešla do La Ligy

Šikovní v ofenzivě, nejistí v defenzivě. To je zjednodušeně ukrajinské Dnipro-1. Soupeř Slavie v boji o Evropskou ligu si navíc nyní musí zvykat na hru bez své největší hvězdy. Arťom Dovbyk, nejlepší střelec a klíčový muž týmu, totiž odešel do španělské Girony. „Naše hra na něm z velké části stála. Budeme ji tedy muset nyní zásadně změnit,“ říká zkušený záložník Dnipra Ruslan Babenko.

V minulé sezoně chyběl Arťom Dovbyk svému týmu v jediném utkání. Ve zbylých devětatřiceti nasázel devětadvacet branek, k nimž přidal osm asistencí. O svou hlavní zbraň však Dnipro přišlo. Ukrajinský reprezentant odešel za pro klub rekordních 7,75 milionu eur (190 milionů korun) do španělské Girony.

„Všichni jsme za něj rádi a kariérní posun mu moc přejeme. Zasloužil si ho za svou tvrdou práci. Nyní se musíme naučit hrát bez něj. Je jasné, že takový střelec se nahrazuje blbě, ale je to příležitost pro další hráče, aby zazářili,“ je se ztrátou Dovbyka smířený střední záložník Ruslan Babenko.

Právě on o víkendu rozhodl v prvním utkání v éře po Dovbykovi o vítězství Dnipra 2:1 nad Žytomyrem. Soupeř Slavie hrál přitom od dvacáté minuty proti deseti. Ve finální fázi se ovšem trápil a až v nastavení jej vysvobodila utěšená rána Babenka z dobrých pětatřiceti metrů.

„Nyní už máme v hlavě jen Slavii. Víme, že je to silné mužstvo s výborným presinkem. V posledních letech hrají pravidelně v evropských pohárech a daří se jim. Budou to pro nás těžké zápasy, ale my chceme být v Evropě i na podzim,“ řekl Babenko.

Pro Dnipro jsou charakteristické především dvě věci.

Zaprvé chodí Ukrajincům balon rychle od nohy. Každou minutu, co drží míč, si vymění 14,8 přihrávky, což je nejvíce v ukrajinské nejvyšší soutěži a na první příčku by to stačilo i ve FORTUNA:LIZE. I díky tomu má Dnipro v lize průměrné držení míče kolem 60 procent.

Druhým výrazným znakem soupeře Slavie je pak agresivní presink. Řečí čísel si jeho protivníci vymění v průměru 7,7 přihrávky, než přijde defenzivní akce Dnipra. Tou může být skluz, souboj tělo na tělo, faul nebo zachycení přihrávky. Na každou minutu, kdy soupeř drží míč, přijde ze strany Dnipra šest takových obranných akcí. V obojím je úplnou ukrajinskou špičkou.

Slavia je však v těchto defenzivních metrikách ještě dál. Patří v nich k vůbec nejlepším v Evropě.

Dnipro navíc agresivním napadáním zakrývá svou slabou stránku. Nejistou defenzivu. Zatímco směrem dopředu má ukrajinský celek velice šikovný tým, který je rychlý, rozumí si s míčem, má dobré standardní situace, tak dozadu to již taková hitparáda není.

V brance je teprve devatenáctiletý Jakiv Kinarejkin, z nějž jistota rozhodně nevyzařuje. Obrana Dnipra má navíc velké problémy s akcemi z křídelních prostorů, což je velká zbraň Slavie.

Pokud tedy „sešívaní“ na rozdíl od utkání se Zlínem sladí svá mířidla, budou za velké favority duelu.