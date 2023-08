Kolář? Takové góly nemůžeme dostat, zlobil se Trpišovský. Chce Liverpool

Byl to vydřený postup, že?

„Jsme rádi, že jsme postoupili, ale trápí mě průběh zápasu a to, jak jsme se k postupu dostali. Mrzí mě, jak jsme se prezentovali v první půli, do jaké situace jsme se vůbec dostali. Z naší strany to bylo hodně pomalé, nepřesné, byli jsme jako opaření. Naštěstí jsme se ve druhé půli zvedli, hlavně díky střídajícím hráčům, kteří nám hodně pomohli. Vytvořili jsme si souvislý tlak, ze kterého rezultovaly nějaké možnosti, včetně té trojšance, kterou jsme neproměnili. Pak ale po krásném centru Masopusta dal Matěj Jurásek strašně důležitý gól.“

Co se dělo v kabině o poločasové přestávce?

„Bylo toho více. Někdy musíte vycítit, co hráčům v dané situaci pomůže. Nemělo smysl někomu nadávat a něco vyčítat, všichni jsme věděli, v jaké jsme situaci, takže jsem se je spíše snažil motivovat k tomu, o co a s kým chceme hrát a že si to musíme zasloužit. Řekli jsme si, že si to s nimi jdeme rozdat a jdeme si o to říct. Dostali jsme dva laciné góly. Kluci potřebovali trochu pomoct, byl tam s námi Honza Bořil, který má velký vliv na tým. Všichni jsme cítili, že musíme zapnout a se soupeřem si to rozdat. Zásadním způsobem nám pomohli střídající hráči, kteří přišli v průběhu.“

Jak hodnotíte výkon Ondřeje Koláře, po jehož chybách jste se dostali do manka 0:2? Vykoupil se dvěma důležitými zákroky ve druhé půli?

„Takové góly nemůžeme dostávat a už vůbec ne na takové úrovni. Ondra to moc dobře ví sám. Nenazýval bych to tak, že se ve druhé půli vykoupil, protože takové góly prostě nemůže dostat. Zaplať pánbůh, že dvě střely v druhém poločase chytil. Jsem za něj rád, neprožíval lehké chvíle. Brankář to má strašně složité, ví, že udělal chybu, a jen čeká na to, jestli přijde nějaká další situace. Umím si představit, jak se trápil a jak to pro něj muselo být těžké. Nebudeme ale nic zastírat, takové góly prostě nemůžeme dostat, zaplať pánbůh, že nás pak dvakrát podržel.“

Po jakém týmu toužíte v základní skupině Evropské ligy?

„Chtěl bych se zase podívat do Anglie. Hráli jsme tam v covidu proti Leicesteru a Arsenalu, kdy na stadiony nemohli lidi. Těžko jsem se s tím smiřoval. Strašně rád bych se podíval na West Ham za klukama, bylo by to super pro nás, pro ně i pro lidi. Nemůžu nezmínit Liverpool. Skvělých týmů je v osudí určitě více, v posledním koši je Toulouse, tam jsem nikdy nebyl a jako malý jsem jim fandil.“