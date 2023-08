Jurásek o klíčovém gólu: Poslechl jsem trenéra. A teď chceme West Ham

Trenér Jindřich Trpišovský mu melduje do hlavy, aby po centrech do šestnáctky předskakoval bránící hráče. Matěj Jurásek kouče poslechl a díky tomu může Slavia slavit vysněný postup do základní skupiny Evropské ligy. „Chtěli bychom West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem,“ s nesmělým úsměvem pronesl před pátečním losem dvacetiletý křídelník.

Během deseti minut jste přišli o náskok. Co se vám honilo hlavou?

„První poločas se nám vůbec nepovedl, dostali jsme gól, před koncem poločasu další. Musely přijít nějaké změny, protože jsme ztráceli strašně balonů. Ale hráli jsme až do konce, nevzdávali jsme se a povedlo se to.“

Podpořili jste o poločase Ondřeje Koláře? Dva góly jdou za ním…

„O půli jsem byl v kabině až ke konci, takže nevím.“

S jakými pokyny jste naskakoval do druhé půle?

„Oživit hru. Snažit se to vzít nahoru, nabíhat za obranu a sbírat balony.“

Dlouho šlo o dobývání branky Luhansku. Chtělo to trpělivost?

„Ano. Od začátku druhé půle jsme je tlačili, sypali jsme to do vápna, bylo to lepší, než v první půli. Soupeř ke konci ztrácel dech. Vyhráli jsme, to je hlavní.“

Překvapilo vás, jak se zápas lišil od první setkání?

„Soupeř začal hrát konstruktivně, hroťák Guerrero držel balony, naši stopeři to měli těžké, ale zvládli jsme to.“

Díky vaší brance. Popište ji.

„Masíčko (Masopust) centroval z pravé strany, a mně trenér pořád říká, ať chodím před hráče. Poslechl jsem ho, šel před něj naslepo a spadlo mi to na hlavu. (usměje se)

Je to váš nejdůležitější gól v kariéře?

„Stoprocentně. Doufám, že takových bude víc.“

Koho chcete do základní skupiny?

„V kabině jsme se bavili, že by bylo fajn dostat West Ham s Tomášem Součkem a Vláďou Coufalem. To by bylo skvělý.“