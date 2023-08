Krejčí: Kritici na chvíli zalezou do díry. Skupina? Mám vysněný Leverkusen

Jak vám je?

„Skvěle. Mně je skvěle pořád.“ (usmívá se)

Je tohle satisfakce po vyřazení z Ligy mistrů?

„Je to super pocit hlavně s ohledem na to, že i proti takovým týmům předvádíme naši hru. Tohle je i náboj pro fanoušky, kteří na nás chodí a podporují. Zážitky jsou pak o to větší.“

Byla radost podobná jako po titulu? Dá se to srovnat?

„Upřímně ne. Tohle je jiné. Samozřejmě radost veliká, ale s tímhle se to srovnávat opravdu nedá.“

Ale bude podzim veselejší, než kdybyste hráli jen Konferenční ligu?

„Jednoznačně. To si nemusíme nic nalhávat. Kvalita Evropské ligy je o něco větší. Pro nás bude lepší se porovnávat s týmy a hráči o soutěž výš.“

Kam v kariéře tenhle zápas řadíte?

„Určitě vysoko. Ještě jsem si to nerozhazoval, ale je to samozřejmě velký úspěch.“

Věřil jste, že dáte čtyři góly?

„Samozřejmě. Věřil jsem i v Ligu mistrů. To je teď samozřejmě zklamání, protože vím, že kvalitu a charakter na ni máme. Bohužel to nevyšlo. Potvrdilo se to ale proti Dinamu a jsem rád, že jsme ukázali i sobě a všem, kteří nás kritizují, že na Evropu máme. Teď na chvíli zase zalezou do díry a budou dál čekat na neúspěch. Já jsem věřil.“

Vysnili jste si takový průběh zápasu?

„Věděli jsme, že takový musí být. Za rychlý gól jsem strašně rád. Vlítli jsme do toho a dalo nám to určitý náboj. Bylo super, jak to vyšlo.“

Za stavu 3:0 jste mohli dát čtvrtý, ale místo toho jste najednou inkasovali. Vzpomněl jste si na Kodaň?

„Ne, vůbec. Já mám možná jiné myšlení než jiní. Dneska jsme valili, akorát ve druhé půli měli malý výpadek, kdy nás zatlačili. Ale nemyslel jsem na Kodaň, to vám nepomůže.“

Je postup cennější o to víc, že jste po prvním zápase ztráceli dva góly?

„Budu se opakovat. Jen potvrzujeme to, co jsme ukázali na konci minulé sezony. Valíme za každé chvíle až do konce. Vždy jen potřebujeme, aby se nám tohle vracelo za naši práci, kterou odvádíme. Utvrzuje nás to, že jsme na správné cestě.“

Už jste se díval, koho můžete dostat v Evropské lize?

„Mám vysněné týmy. Je to Liverpool, Leverkusen a třetí, proti kterému jsem ještě nehrál. Na to se musím ještě podívat.“

Leverkusen by byl zajímavý s ohledem na to, kdo za něj hraje?

„Ano, doufám, že Kovi bude chytat a kluci za námi přijedou.“

Trenér Priske koučoval Spartu v šestém zápase v Evropě a poprvé vyhrál. Potěší ho to?

„Jo? Tak to bude určitě rád. Věřím, že ano.“

Budě něco platit do kasy?

„Ne, tohle mu nespočítáme. Snad ani my nic nebudeme dávat. Doufám, že spíš dostaneme.“ (smál se)