Priske se vrátil po nemoci: Je to malý zázrak. Jak zvládl Kuchta křídlo?

V Záhřebu jste padli 1:3. Co pro vás znamená postup?

„Zvládli jsme malý zázrak, byl to jeden z nejlepších zápasů v mé kariéře. Jsem hrdý, jakým způsobem jsme hráli, prokázali jsme velký charakter. Dokázali jsme velkou věc, obzvlášť po prvním výsledku v Záhřebu. Je to jeden z největších večerů.“

V čem?

„Několik dní jsem byl nemocný, ale nás to vůbec nezasáhlo. Dali jsme gól z otevřené hry, ze standardní situace, naopak jsme z ní neinkasovali. Navíc jsem se soupeři, který je velmi zdatný, vyrovnali fyzicky. Celý tým, především asistenti Luboš Loučka, Lars Friis a Christian Clarup, to zvládl. Jsem na ně pyšný, o tom je fotbal.“

Zvolili jste jedno netradiční řešení. Jak zahrál Jan Kuchta na pravém křídle?

„Ukázal velký charakter i disciplínu. Hrál první zápas na téhle pozici. Ale měli jsme to už v hlavě a společně jsme pracovali na tom, aby mohl nastoupit tomto místě. Práce s míčem je tam sice jiná než na jeho tradičním postu, na čísle 9, ale on byl velmi silný.“

Na jeho místě naskočil Victor Olatunji, který rozhodl.

„I když přišel poměrně pozdě v průběhu předsezonního období, adaptoval se docela rychle. Poslední týdny dělá dobré kroky, jeho úroveň stoupá. Proti Dinamu hrál velkou roli, napadal jejich číslo 6, nepustil ho do rozehrávky. Ano, je to střelec, je důležité, aby dával góly, ale já jsem ještě šťastnější, že zapadl do týmu. Pro nás je zásadní, aby se tito hráči zapojovali také do obranné fáze. Tentokrát v ní pomohl i Lukáš Haraslín.“

Sparta - Záhřeb: Olatunji využil důrazu a propasíroval míč za Nevističe, 4:1 Video se připravuje ...

V útočení zase stoper Filip Panák. Překvapil vás?

„Byl úžasný. Musím říct, že v defenzivě odehrál jeden z nejlepších zápasů. Stál proti němu Petkovič, což je velmi, velmi dobrý a zkušený útočník. Řešení, která Pany volil, byla pro nás zásadní. S hrou dopředu nejsem vůbec překvapený, protože ho sleduju každý den. On vidí prostor, má dovednosti, je to TOP kvalita. Navíc má sebevědomí, je velmi klidný. Dokáže změnit rozhodnutí v poslední vteřině a předat míč.“

Při koučinku jste byl velmi aktivní. Více než jindy?

„Vás to překvapilo? (usmívá se) Nebylo to nic promyšleného, že bych o tom před zápasem nějakým způsobem uvažoval. Fotbal je ale o vášni. Hráči, realizační tým i fanoušci ze mě musí cítit, jaké mám zapálení, co pro mě fotbal znamená. Když vidí emoce, tak je to povzbudí. Z pozice trenéra dodáváme kuráž hráčům. Tohle je naše cesta, naše vnímaní fotbalu, způsob, jak předáváme týmu energii.“

Je velký rozdíl hrát Evropskou, nebo Konferenční ligu?

„Pro mě má větší přesah, než že jsme zvládli jedno kvalifikační dovjutkání, způsob, jakým jsme došli k vítězství. Je to signál hráčům, že když přistoupí ke všemu na sto procent, tak mohou hrát s velkými týmy a být úspěšní. Výhra se zrodila proti těžkému soupeři. Dinamo má úžasnou historii v evropských pohárech za posledních deset patnáct let. Vítězství je kolektivní úspěch, který Spartě může pomoci.“