Priske složil napotřetí maturitu. Dinamo překvapil třemi taktickými tahy

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Musel zvednout mančaft po drsné ráně v Zábřehu. Prohrávat o dva góly - a s tím jít do odvety - to byla prekérní situace. Navíc je tu soupeřova síla, chorvatský pojem Dinamo nelze ani na chvíli podcenit, zlehčovat jeho kvalitu.

Kouč Sparty Brian Priske však složil maturitu, k níž se přihlásil tím, že jeho tým ovládl českou ligu. Postup do Ligy mistrů se mu sice nezdařil, ale Evropská liga je velmi elegantní „záplata“. Podle mnohých názorů jde dokonce o ideální soutěž pro české kluby…

Trenér tento úspěch potřeboval vskutku nutně. Vždyť šel do evropského předkola se Spartou potřetí, první dva pokusy byly marné, před nedávným pádem s Kodaní se vloni udál v Konferenční lize šok pojmenovaný Viking Stavanger. Neúspěšný hattrick by vypadal velmi zle, to je zřejmé.

Priske (hráči, realizační tým, fandové, klub) se mu však vzepřeli. Kouč k tomu přispěl velmi významně, což bylo nutné.

Lze vypíchnout tři taktické záležitosti.

Zaprvé nasadil Jana Kuchtu na pravé křídlo. I když nebyl klasický hrot na neklasickém postu úplně stoprocentní, práci odvedl. Především si ale trenérský štáb vytvořil možnost pro efektivnější střídání. Najednou mohl Priske zvednout z lavice dvě čerstvá křídla, což se ukázalo jako terno. Veljko Birmančevič se podílel na třetí brance, Jakub Pešek na čtvrté, tedy vítězné.

Zadruhé se povedlo vytunit střed pole. V něm Sparta většinou operuje s dvojicí vybranou z trojky Kaan Kairinen, Qazim Laci, Lukáš Sadílek. V některých zápasech to byl handicap, proto bylo třeba zareagovat. Proti Dinamu se to povedlo díky dvěma tahům.

Jeden nebyl vlastně překvapivý. Filip Panák se vytahoval do středu pole, základní rozehrávka byla na Ladislavu Krejčím, Peteru Vindahlovi a Asgeru Sörensenovi. Panák pak pomáhal distribuovat balon ve složitějších prostorech.

Třetí lze označit za novinku. Victor Olatunji vlastně osobně bránil hráče na pozici číslo 6. Mazanému Josipu Mišičovi zabránil zapojení se do rozehrávky, což Dinamu uškodilo.

Byly to zásadní kroky, které vedly k úspěchu.