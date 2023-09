Kotal: Priske udělal dobrý tah s Olatunjim, Sparta dostala i varování

Podzim bude na Letné o dost veselejší. Sparta vyladila detaily do domácí odvety, Dinamo Záhřeb svalila 4:1 a zahraje si základní skupinu Evropské ligy. Rozhodující gól dal Victor Olatunji, který nastoupil na hrotu útoku. „Ale stahoval se k defenzivnímu záložníkovi, což bylo strašně důležité. Byl to velmi dobrý tah od trenéra," řekl expert a zkušený trenér Václav Kotal v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Ukázala Sparta svoje možnosti a sílu?

„Výsledek samozřejmě hovoří jednoznačně. Sparta postoupila, ale myslím, že tam taky byly okamžiky, kdy byla nervózní. Zvlášť po snížení skóre. Dinamu dobře zahráli útočníci, to jsou nadstandardní hráči a obrana Sparty s nimi měla problémy. Naštěstí Olatunji dal čtvrtý gól a Sparta slaví zasloužený postup. Ale tohle by mělo být i varováním pro další zápasu. Týmy v Evropské lize mají kvalitní útočníky, proto Sparta musí řešit obrannou fázi zodpovědněji.“

Viděl jste v defenzivní hře mezery?

„Už dřív jsem říkal, že Sparta by měla hrát rozestavení 3-5-2, což proti Dinamu tak opravdu vycházelo. Nahoře hráli Haraslín s Kuchtou a Olatunji se stahoval k defenzivnímu záložníkovi. To bylo strašně důležité, protože Olatunji pomáhal s vykrytím pole. To byl velmi dobrý tah od trenéra, který jim nakonec přinesl úspěch.“

Co rozhodlo?

„Efektivita. Dát čtyři góly je velmi dobrý počin. Z tohohle pohledu Sparta zareagovala dobře na rozestavení Dinama. V Chorvatsku jim hrál velmi dobře střední záložník, což tentokrát trenéři vyřešili a přineslo jim to úspěch.“

Trenér Priske si s tím tedy poradil…

„Dát Dinamu čtyři góly je určitě dobré povzbuzení do dalších zápasů. Hráčům