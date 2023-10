Kouč Šeriffu: V Edenu chceme bodovat, úspěch před lety je jen vzpomínka

Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Otřepané pořekadlo neplatí pro italského kouče Roberta Bordina. Ten se v lednu už podruhé ve své kariéře upsal Šeriffu Tiraspol a mezi oběma štacemi u moldavského hegemona si zkusil také kormidlo tamní reprezentace. Nyní se pokusí navázat na čtrnáct let starý odkaz, kdy jeho předchůdci Slavii vyřadili z Ligy mistrů.

Je minulý zápas proti AS Řím povzbuzením, že můžete hrát v této soutěži vyrovnaně s každým?

„Ano, konečný výsledek pro nás dobrý nebyl, troufnu si říct, že byl snad i nešťastný, ale za výkon jsem hráče pochválil. Věřím, že chyby, které jsme vyrobili, nebudeme opakovat. Proti Slavii je naším cílem bodovat.“

Jaký to pro vás byl zápas jako pro Itala? A říkáte, že chcete na Slavii bodovat, takže jste se dostatečně poučili z chyb?

„Úžasný zápas, byl to pro mě svátek. Co více si přát, když jsme navíc až do konce bojovali alespoň o bod. Řím má zkušené mužstvo a pro mě je jedním z největších favoritů celé Evropské ligy, takže pro nás tohle byl ukazatel, že jdeme správnou cestou.“

Dle kurzů je ale favoritem tohoto duelu Slavia. Vnímá ji tak i česká veřejnost. Co si o tom myslíte?

„Viděli jsme její předešlé zápasy. Především ten proti Ženevě. Evidentně je Slavia fyzicky silným týmem, který se nebojí presinku a tím pádem nás čeká určitě těžký zápas. Nechci ale hovořit o tom, který z týmů je lepší. Můžu vám slíbit, že my tady nic neodevzdáme a budeme bojovat do závěrečného hvizdu.“

V minulé sezoně se Šeriff poměřil s Plzní, ale v týmu zůstal jen stoper Gaby Kiki. Co říkáte na to, jak se v klubu hráči střídají?

„U týmu jsem nyní od ledna, takže celkově tu situaci tak markantně nevnímám, ale samozřejmě se to všeobecně ví, že se u nás točí hráči. Šeriff má výborný skauting, takže je schopen do Evropy dostat kvalitní a neznámé hráče, kteří jdou potom dál svou cestou. Takhle je nastavena klubová strategie a já nerozlišuji, s kým pracuji. Jestli je u nás hráč rok nebo týden. Mohu vás ujistit, že všichni makají pro dobro Šeriffu.“

Šeriff před čtrnácti lety vyřadil Slavii v předkole Ligy mistrů. Hovoříte o této klubové vzpomínce v kabině?

„Jak bylo řečeno, je to jen hezká vzpomínka. Soustředíme se hlavně na současnost. Chceme tady předvést svůj nejlepší výkon a třeba na historii navázat.“

V Moldavsku nemáte konkurenci. Je větší tlak od vedení na průlom v Evropě?

„Důležitá je i moldavská liga, protože pak je snadnější cesta do Ligy mistrů. Teď jsme ale v Evropské lize. Na spekulace si moc nepotrpím. Řeším, co je tady a teď. Rádi bychom pochopitelně pro Šeriff získali i mezinárodní úspěch.“