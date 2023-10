Trpišovský chce na Šeriff tvořit nové vzpomínky. Řekl, kdo bude na hrotu

Jak vypadá zdravotní stav mužstva? Neplánujete po posledních dvou remízových ligových zápasech nějaké změny?

„Kádr je kromě dlouhodobých marodů v podstatě kompletní, v posledních dnech se nic nezměnilo. Sestava se bude tvořit jak podle momentální formy, tak způsobu hry soupeře. I vzhledem k posledním výkonům změny budou. Ale ty jsou skoro vždy.“

Je těžší teď vybírat hráče do ofenzivy? V posledním zápase v Teplicích prakticky nebyly ani šance…

„Je to vždy o typologii zápasu. V Teplicích jsme šance neměli, byly asi jen tři. Když jsme se koukali na záznam, viděli jsme, že máme hrozně málo vstupů do vápna, do nebezpečných zón. Nebo máme úplně volného hráče na penaltě a netrefíme ho centrem. Potřebujeme spíš zlepšit způsob, jak dostaneme hráče ve vápně do hry. Pomoci si standardkou, dát brzy gól, otevřít zápas. Aby soupeř nebyl stále v defenzivním postavení.“

Máte jasno, kdo bude hrát na hrotu útoku?

„Jasno máme. Bylo tam více adeptů, očekáváme náročný zápas a od hráčů vepředu očekáváme maximální aktivitu, i bez balonu. Moc často to nedělám, ale v Ženevě jsem udělal výjimku a vyhráli jsme, tak mohu říct, že Mojma bude hrát od začátku. Musím navázat na tradici a prozradit to.“

Šeriff Tiraspol je považovaný za outsidera skupiny, co od něj vlastně očekáváte? Něco jiného než od duelů v české lize?

„Je úplně jiný tým, než hrál loni s Plzní. V sestavě je prakticky jen jeden hráče, stoper Gabi Kiki. Je hodně doplněný o Jihoameričany a další cizince. Z toho, co jsem viděl proti AS Řím, bych vůbec neřekl, že jsou outsideři. Hodně se mi v tom zápase líbili, bylo to vyrovnané utkání. Jsou velice zajímaví s míčem, jsou hodně v pohybu, věří si. Nahoře nastoupili s dvojicí útočníků, kteří jsou si typologicky hodně rozdílní. Mají i skvělého typického tvůrce hry, levonohého Amineho Talala. Je to technický, sebevědomý tým.“

Šeriff tu před 14 lety Slavii vyřadil. Je to stále téma a prostor pro revanš nebo už je to pro vás historie?

„Já tady seděl jako fanoušek na jižní tribuně, kam padl gól. Takže jsem to měl z první ruky. V té době jsem trénoval na Xaverově a ještě do toho pracoval. Myslím, že jsem si musel vzít dopolední směnu, abych na ten zápas mohl jít. Chceme začít novou éru a vzpomínat na Tiraspol jinak.“