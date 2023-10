Zlámal: Rangers byli k poražení. Ocenil Vindahla, chyběla Krejčího aura

I nadále tak Sparta hledí na postup jako na jasný cíl. „Přitom jsem čekal, že bude mít nyní víc bodů,“ líčil Zdeněk Zlámal. „Rangers byli určitě k poražení. Ve skupině to bude boj až do konce.“ Betis přitom v souběžně hraném duelu uspěl na hřišti Arisu Limassol 1:0.

K výhře měli blízko i Letenští, zejména v první půli, kdy skotského soka přehráli 12:1 na střely. Své šance ovšem nevyužili. „Rozhodla nekvalita v zakončení,“ podotkl Zlámal. „Kdyby se Sparta jednou trefila, tak to skončí tak o tři góly.“

Ve druhé půli byla naopak ráda alespoň za bod. „Vyzdvihl bych výkon Vindahla. Zejména zákrok, kdy vytáhl míč na břevno,“ ocenil 37letý bývalý brankář, jenž chytal třeba za Slavii, Zlín, Liberec či Bohemians. „Po změně stran byli hosté lepší, aktivnější.“

Tomu nahrálo i střídání Veljka Birmančeviče. „Líbil se mi v soubojích jeden na jednoho. Moc jsem nepochopil, proč šel dolů,“ krčil rameny. „Ale Priske ví, co dělá. Přesto Sparta po jeho odchodu neměla téměř nic. Až na jednu šanci v závěru.“ To se do tutovky řítil Victor Olatunji.

Mrzí to, řekl Kuchta po Rangers. Postup je v našich rukách, dodal Panák Video se připravuje ...

Rozhodl se hledat úplně volného Jakuba Peška, který by míč uklízel do odkryté brány, jenže nigerijský forvard nahrál nepřesně. „Škoda,“ rozhodil rukama Zlámal, kterému se nelíbil výkon Kaana Kairinena.

„Šlo na něm vidět, že odešel fyzicky,“ pravil. „V závěru pak chyběla kreativita, překvapivá myšlenka. A postrádal jsem taky Ladislava Krejčího, jeho auru. Věřím, že kdyby byl na hřišti, Sparta vyhraje, něco by tam dotlačila.“

To se nestalo a oba kluby se tak rozešly po bodu, koho těší víc? „Těžko říct,“ řekl Zlámal a ještě se vyjádřil na adresu současných Rangers: „Je to jiný tým, když jsem se ptal kluků, co hráli pod Stevenem Gerrardem, tak on byl prý často spouštěčem agresivního fotbalu.“

Na ten na Letné tentokrát nedošlo, utkání proběhlo v poklidné míře, k čemuž přispěl i skotský soupeř, který se po odchodu anglického trenéra a legendy Liverpoolu obrací ve víře k moderní verzi fotbalu. „Gerrard byl stará škola důrazu,“ zakončil Zlámal.