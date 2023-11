Kairinen: Chceme odehrát dobře celý zápas. Jediným cílem je postup

Veljko Birmančevič a jeho střelecký pokus proti Bohemians. Gól by to ale nebyl, ani kdyby trefil branku - byl v ofsajdu... • Pavel Mazáč / Sport

Veljko Birmančevič posílá z penalty Spartu do vedení proti Bohemians • Pavel Mazáč / Sport

Skvělý vstup do utkání, Rangers vypadali na ručník… Sparta ale svou dominanci v úvodním duelu proti skotskému soupeři na Letné nepřetavila do gólu a po přestávce mohli být Letenští snad i rádi za bod. Druhé poločasy jsou pro Spartu obecně problém a v náročném programu dostali hráči po zápase s Bohemians volno. To, že na výkonech po přestávce je třeba zapracovat, uznává i sparťanská opora Kaan Kairinen.