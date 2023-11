Trpišovský se smál: Ať hrajeme tak, jak Tomič mluví. Holeš nastoupí

Trenér Jindřich Trpišovský usedl vedle Michala Tomiče a v jeden moment se viditelně culil. „Jestli budeme hrát s takovou kadencí, jak Míša mluví, tak to zvládneme,“ prohlásil kouč Slavie. Ano, Pražané potřebují energii. Mají totiž co napravovat. Po nedělní srážce s Plzní (1:2) se mohou ve čtvrtek přiblížit k postupu do jarní části Evropské ligy. V Edenu hrají s AS Řím. „Chceme se rehabilitovat za neděli,“ přiznal Trpišovský, jenž prozradil návrat Tomáše Holeše.

V tabulce skupiny máte komfortní pozici, bude vás proto zajímat spíš předvedený výkon? Zvlášť když jste prohráli poslední dva zápasy…

„Určitě, chceme se rehabilitovat za neděli (prohra s Plzní). Cítíme, že jsme po emoční a bojovné stránce zůstali dlužní sami sobě a hlavně lidem. Byli jsme s tím nespokojení. Čeká nás velký zápas s kvalitním týmem. Jde o to, co nám soupeř dovolí. Kromě výsledku nás samozřejmě bude zajímat, aby se do naší hry vrátily emoce a touha nechat na hřišti všechno. To jsme bohužel v neděli ve druhé půli neviděli. Na to teď apelujeme.“

Jak jste přistoupil k prohře s Plzní?

„Něco jsme si řekli hned v neděli v kabině a pak ještě v úterý. Řekli jsme si to důrazně. Oba týmy chtějí vyhrát, takže jedna věc je výsledek. Ale mně u našeho týmu chyběly emoce, zarputilost a touha nepříznivý výsledek zvrátit. Troufnu si říct, že to se stalo ve velkém zápase poprvé za šest let, co jsem ve Slavii. Je potřeba se z toho poučit. Důrazně jsme si to vyříkali a čekám nápravu.“

Přemýšlíte o změně v rozestavení po srážce s Plzní?

„AS Řím mění nahoře pozice hráčů, proto musíme mít sestavu poskládanou z hráčů tak, abychom dokázali přejít z jednoho rozestavení do druhého.“

Prozradíte aspoň jednoho hráče, kterého proti AS postavíte? Ukážete třeba na Michala Tomiče, který sedí vedle vás?

„Míša ví, že ještě čekáme na zdravotní stav jednoho hráče. U něj je to padesát na padesát. Abych splnil tradici, řeknu, že bude od začátku hrát Tomáš Holeš.“

Pro vás je to zřejmě zápas podzimu, ale pro AS možná jeden z mnoha. Může se to projevit?

(usmívá se) „Já se tetelím blahem, jak to Míša ze sebe sype. Jestli budeme hrát s takovou kadencí, jak Míša mluví, tak to bude dobré. Ale ne, je to pro celou Slavii velký zápas, vážíme si toho, že ho můžeme hrát a doufám, že se ukážeme v takové formě, jak fanoušci fandí a Míša mluví. Hlavně věřím, že budeme hrát líp než v neděli ve druhém poločase.“

Romelu Lukaku má slušnou formu, jak se dá bránit?

„Jeho bilance je výjimečná, stejně jako on je výjimečný. Jeho herní projev je specifický, ale všichni hráči jsou kvalitní. Když se na něj připravujete, zdvojujete ho, tak se otevírá prostor kolem něj pro ostatní hráče. On je silný v soubojích, zády k bráně a když na pár kroků zapne turbo, je schopný jít i za obranu. Platí na něj co na všechny. Musíme mít kvalitu s míčem, čím víc ho budeme držet, tím míň bude pro nás nebezpečný.“

Přesto v italských médiích se spekuluje, že Lukaku ani Paulo Dybala nebudou hrát. Co na to říkáte?

„Určitě chci, aby v sestavě byli. Pro nás jsou základní skupiny svátek. Chceme se do nich dostat, aby se lidi mohli podívat na takové kluby a hráče. Takže když sem přijedou, tak chci, aby nastoupili. Lukaku je hlavní postava, ale v AS jsou i ostatní velcí hráči. V lize je možná lepší, když proti vám opora soupeře nehraje, ale proti takovým hvězdám chtějí hrát i naši kluci.“

Co zranění hráči? Jak to vypadá s Matějem Juráskem?

„U Matěje se bohužel potvrdilo to, o čem jsme se bavili už v neděli. Je to vážnější poranění kotníku a vazů. První predikce je minimálně na tři týdny, pak se uvidí. Proto stoprocentně nebude. Pak je otazník u Ivana Schranze. Ale vrací se nám Tomáš Holeš.“

Dostane se do hry Petr Ševčík? S týmem už trénuje.

„Bude připravený do nějaké části zápasu zasáhnout. Podle vývoje a individuálních výkonů. Chtěli bychom mu dát prostor. Víme, jak nám chybí. Střední záložníci nemají v sezoně víc než dvě asistence, proto věříme, že tohle se návratem Petra může zlepšit. Chceme ho dostat do hry na dvacet třicet minut.“