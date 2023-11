Bez kapitána a tréninku. Sparťané se po majestátním stadionu jen prošli

PŘÍMO Z GLASGOW | Že hrát nebude, bylo jasné. Kapitán Ladislav Krejčí chybí Spartě od poloviny října, kdy odnesl zraněním zápas reprezentace s Faerskými ostrovy. Do Glasgow, kde se mistr poměří v dalším zápase Evropské ligy s místními Rangers, ani neodletěl, ve výpravě chybí. Nemohl se tak pokochat fotbalovou klasikou, líbezným Ibrox Stadium.

Je to vlastně ostrovní klasika, vchod do arény přímo z ulice, jako kdybyste šli do domu. Přitom uvnitř se skrývá stadion jak ze starých časů. Modré tribuny, volné rohy. Moderní arény už se stavějí jinak.

Ale tohle je prostě třída.

Ve čtvrtek večer, kdy vypukne jedna z klíčových bitev ve skupině, by měl být našlapaný. Na tribuny se vejde něco přes padesát tisíc lidí, modrá půlka metropole je v pozoru.

„V roce 2019 jsme tam s Helsinkami hráli přátelák, pamatuji si to. Tribuny budou zřejmě plné a hodně bouřlivé. Ale jsme na to připraveni,“ řekl Kaan Kairinen, čtyřiadvacetiletý šéf sparťanské středové formace.

Mírně tak upozornil na fakt, že vztahy mezi českými kluby a Rangers jsou napjaté jak špagát. Začalo to šíleným zápasem se Slavií, v němž přišel k těžkému zranění brankář Ondřej Kolář a za údajný rasistický útok byl tvrdě potrestán obránce Ondřej Kúdela. Sága pokračovala před dvěma lety při střetu Sparty s Rangers, ve Skotsku byli přesvědčeni, že pískot jdoucí na Letné od malých fanoušků byl opět přes čáru.

To Lukáš Haraslín, který už v té době na Letné působil, má vzpomínky pěkné. „Atmosféra byla parádní,“ vybavil si. A kouč Brian Priske, jenž na Rangers zažil duel jako asistent v dánském Midtjyllandu přitakal: „O tom je fotbal.“

Přesto, že sparťané tuší, jak velký vliv může mít stadion na zápas, tentokrát na něm netrénovali, jen se po trávníku po sedmé večer prošli. Vedle Krejčího scházel také křídelník či wingbek Jakub Pešek.