Mourinho se opřel do kolegy: Já si Slavie vážím! Vzpomněl slavné Čechy

V minulosti už ukázal, že si nebere žádné servítky. To potvrdil i ve středu v Praze. José Mourinho reagoval před zápasem se Slavií na výrok kouče Maurizia Sarriho, s jehož Laziem hraje AS Řím v neděli ligové derby. „Oni to mají jako přátelák, jenže my hráli na krev,“ hlásil Sarri po výhře nad Feyenoordem (1:0) v Lize mistrů. „Mezi námi trenéry je velký rozdíl,“ odvětil Mourinho.

Berete to tak, že hrajete se Slavií přátelské utkání?

„V žádném případě. Já si Slavie vážím. Myslím si, že tohle je rozdíl mezi trenéry, kteří vyhrají jen pár trofejí a kteří jich mají šestadvacet. Takže slova o přáteláku bych určitě vynechal.“

Trenér Trpišovský řekl, že pro Slavii jde o prestižní zápas. Co znamená pro vás?

„Pro mě je životní zápas každý, který mám před sebou. To platí od té doby, co se věnuji fotbalu profesionálně. Když dohrajeme jedno utkání, to další je zase životní. V tomto ohledu s trenérem souhlasím.“

Očekáváte těžší zápas, než jste odehráli v Římě (2:0)?

„Samozřejmě. Čekáme, že to bude náročnější, protože před dvěma týdny jsme dali gól už v první minutě. To pro nás byla výhoda. Po dvaceti už jsme vedli 2:0 a utkání měli pod kontrolou. Ale Slavia je silný tým, kvalitní a dobře zorganizovaný. Má dobrého trenéra, a když jsem viděl její hezký stadion, určitě to pro nás nebude snadné. K postupu máme blíž, ale bude to jistě povedený zápas.“

Máte nějaký vztah k Praze nebo českým sportovcům?

„Znám v Evropě i na světě spoustu letišť a hotelů, ale profesní život mi nedovoluje, abych poznával skvělá místa blíž. Nemůžu navštěvovat tolik památky. Ale vím, že v Česku je hodně známých osobností a měl jsem čest některé poznat. Třeba jsem trénoval nejlepšího brankáře Petra Čecha, v Benfice jsem potkal i Karla Poborského. Bylo jich ale víc.“

Před deseti lety jste s Chelsea prohrál v Edenu Superpohár s Bayernem. Vybavíte si to?

„Ano, na ten zápas si pamatuju. Soupeř dvakrát vyrovnal, bylo to nerozhodně. A taky vím, že jsme v prodloužení hráli o deseti a nakonec prohráli na penalty. Vzpomínám si na to.“