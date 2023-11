Nevraživá atmosféra na Rangers? Priske: Motivace. Volno jako balzám

PŘÍMO Z GLASGOW | Na slavné hlášce „Messi dobrý, ale zvládl by to v úterý večer v mrazivém propršeném Stoke?” by s trochou nadsázky stačilo vyměnit název klubu za Rangers. Potemnělé kulisy chladného skotského večera na impozantním, ale už lehce oprýskaném Ibroxu napověděly, že Spartu čeká ve čtvrtek klasicky pořádně vášnivá nehostinná atmosféra. A ví to i trenér Brian Priske.

Oba kluby čeká klíčový duel o vyřazovací fázi Evropské ligy a Brian Priske chce použít hluk z tribun ve svůj prospěch. „Bude to úžasná atmosféra, kterou se musíme nechat pohltit a brát jako extra motivaci, že tu bude spousta lidí, kteří nechtějí, abychom vyhráli,” řekl sparťanský trenér, pro kterého byl předchozí duel na Ibroxu hořkosladký. Na jedné straně znamenal neúspěch jeho týmu, na druhé ale odstartoval jeho kariéru jakožto hlavního trenéra.

Jak vzpomínáte na poslední utkání na Ibroxu, u kterého jste byl jako asistent trenéra Midtjyllandu?

„Nebyla to dobrá zkušenost z fotbalového pohledu, prohráli jsme a vypadli jsme v této sezoně z evropských pohárů. Bylo to složité, o pár dní později rezignoval i kouč (Kenneth Andersen) po jednom z ligových zápasů a od té doby jsem začal pracovat jako hlavní trenér.”

Stát se hlavním trenérem - byla to pro vás příležitost, kterou jste vyhledával?

„Ano, nepochybně. V té době jsem pracoval jako asistent trenéra už nějakých sedm, osm let a určitě jsem měl za cíl a ambici stát se v nějaké chvíli hlavním koučem. Ale pochopitelně byl Kenneth Anderson v té době dobrý kolega a kamarád, který končil. Na druhé straně když začínáte jako trenér, je jednoznačné, že ve vás pomalu bobtnají ambice a chcete se posunout.”

Jak se změní herní projev Rangers od zápasu v Praze?

„To je dobrá otázka. Myslím, že z pohledu rozestavení a taktiky uvidíme hodně stejných věcí. Myslím, že stadion Rangers určitě pomůže z pohledu psychického nastavení a herního projevu. Určitě budou v plné síle a chtít vyhrát. Řekl bych, že nastoupí víceméně se stejnými hráči jako v Praze. Pak se dá vždy trochu rotovat s některými pozicemi. Rychlost zápasu s intenzitou fanoušků bude něco, co potřebujeme brát v potaz.”

Jak vypadá váš tým před utkáním s Rangers po zdravotní stránce?

„Docela dobře, máme celkem hodně hráčů, ze kterých můžeme vybírat, jen pár jich zůstalo doma se zraněními. A taky jsme museli nechat doma Jakuba Peška, jehož manželka, doufejme, zanedlouho porodí potomka. Takže zůstává doma a stará se o ni. Jinak jsme odcestovali se třiadvaceti hráči.”

Jak se podle vás posunuli Rangers?

„Samozřejmě je složité hodnotit to z dálky, ale když jsme se na ně dívali, odehráli několik dobrých zápasů. Hlavně ten poslední o víkendu byl z pohledu soupeře poměrně silný. Vrátilo se jim pár hráčů ze zranění, Danilo určitě bude hrozbou. Sima je samozřejmě dobrý hráč a nadělal nám v prvním utkání starosti. Takže víme, že to bude těžký souboj a náročná atmosféra. Doufejme, že to bude vyrovnaný zápas a pár detailů se převáží na naši stranu.”

Jak vnímáte utkání z pohledu vývoje ve skupině?

„Je to těžká skupina, která je dost vyrovnaná v leckterých ohledech. Betis teď vede, ale jak Rangers, tak my jsme s nimi odehráli pár těsných zápasů. Ukázali, že mají kvalitní mužstvo, je to zkrátka dobrý španělský tým. Je to z tohoto pohledu klíčový zápas. Oba týmy bojují o druhé místo. Ale každý může porazit každého, dokonce i Aris nadělal týmům problémy. Čtvrtek je jednoznačně možnost, jak můžeme vykročit k prvním dvěma místům.”

Nakolik vám pomohly dva dny volna?

„Když jsem dával hráčům dva dny volna, chtěl jsem jim dodat energii navíc. Cítím z týmu strašně dobrou kvalitu a energii. Trochu jsme se trápili v posledních dvou zápasech, odehráli jsme tři zápasy v sedmi dnech, proto jsme cítili, že by bylo dobré rozhodnutí, abychom dali hráčům i realizačnímu týmu pár dní volna, abychom načerpali novou energii a hlad. A jednoznačně ty dva dny pomohly, máme za sebou dobré tréninky, všichni jsou motivovaní a těší se na zápas. Budujeme, abychom hráli velké zápasy, bude to samozřejmě těžké, ale chce to energii i týmový duch. A obojí máme.”