Křivda: Rangers? Neměl jsem radost. Nezapomněli jsme, ale vyříkali si to

Tentokrát zápas na již tradičně vyprodané Letné proběhl bez jakýchkoliv problémů a ve skvělé atmosféře. Nebylo to ovšem samozřejmostí. „Musím přiznat, že když kolegyně přijela z losu s tím, že máme za soupeře Rangers, tak jsem úplně radost neměl. Bylo to přesně kvůli tomu, co se odehrálo okolo domácího zápasu před dvěma lety,” líčí generální ředitel Sparty Tomáš Křivda přímo v Glasgow reportérům Sportu své pocity.

A tak se vedení klubu pustilo do práce. „Samozřejmě jsme nemohli celou věc řešit až den před zápasem v Praze. Komunikaci jsme zahájili několik týdnů před utkáním, týden před zápasem jsme ladili poslední detaily organizačního i komunikačního rázu. Řekli jsme si, jak bude chtít která strana komunikovat tak, aby na konci dne duel proběhl s emocemi, ale těmi zdravými. Ne s nenávistí,” upozorňuje Křivda.

Někteří fanoušci prohlášení klubu nepřijali zrovna s nadšením, snadná cesta k řešení situace to ale nebyla ani pro vedení Sparty. „Předchozí dvojutkání úplně zapomenuto není. My si ho dobře pamatujeme,” usmívá se Křivda. „Na druhou stranu jsme konstruktivní. Občas je potřeba udělat úkrok stranou, zahodit emoce a chovat se racionálně.”

Jednání pomohly i personální změny na různých úrovních klubu. Nezměnili se jen trenéři, určité rošády proběhly i ve vedeních obou klubů. „V Rangers proběhla razantní změna ve vedení a s novým generálním ředitelem jsme si celou situaci vyříkali. Nastavili jsme si novou spolupráci a nazvali jsme ji jako novou kapitolu,” popisuje Křivda komunikační proces se skotským soupeřem.

„Řekli jsme si, jak bychom chtěli, aby ten dvojzápas vypadal teď. Letos slavíme 130. výročí, Rangers je ještě starší klub. Tak jsme si řekli, že oba kluby mají bohatou a úspěšnou historii a měli bychom pracovat na tom, aby do ní onen dvojzápas patřil jako něco, co nás bude bavit, na co budeme rádi vzpomínat. A ne aby po něm zůstala pachuť, která tu byla před dvěma lety,” vysvětluje šéf Sparty.

Celý proces okolo dvojutkání s Rangers je na půli cesty, zbývá odehrát duel na Ibroxu. Ten letenský se však z pohledu tribun povedl. „Tak, jak jsem celý zápas v Praze představoval, tak i proběhl. Dnes musím říct, že se na zápas v Glasgow těším. Když jsme před dvěma lety hráli na Ibroxu, byla tu skvělá atmosféra. Když je stadion vyprodaný, opravdu to tu hučí jako v úlu. Těším se, jak to bude vypadat dnes a jak budou fandit naši fanoušci,” uzavírá Křivda.