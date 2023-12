Jirkal: Haraslín je stěžejní, Sparta ho asi nepustí. Našel jeden problém

Co říká o Spartě fakt, že porazí Betis?

„Porazila ho hlavně týmovým výkonem a vhodně zvolenou taktikou. Hráči bojovali o každý metr hřiště, ale nebylo to vůbec jednoduché. Soupeř se předvedl v pozitivním světle.“

Byla Sparta důsledná v defenzivě?

„Zvolila zataženou taktiku a vhodně se doplňovali obránci a záložníci. Tím zamezili kombinaci až do vápna. Betis byl výborný ve střední zóně, ale do vápna se nedostal. To je zásluha celkově výborně bránící Sparty.“

Přesto v první půli výrazně zahrozil Fekir, to byla obrovská příležitost.

„Ale bylo to po rychlé brejkové situaci, kdy to bylo otevřené. To je jedna z mála věcí, co Sparta soupeři dopustila. Ale tomu se neubráníte. Taky chtěla jít do přechodu. Jen bohužel v první půli záložníci poztráceli hodně míčů. Sparta potřebuje udržet balon i pod tlakem. Dost ztrácí míče, to je provázelo i s Rangers. To je momentálně její zřejmě největší problém.“

Když defenziva propadla, podržel jí Peter Vindahl. Je opora týmu?

„Stoprocentně. Má vynikající čtení hry ve vápně, dokáže rychle zblížit hráče a využít dlouhé postavy. To není pro něj jednoduché ovládat, ale vypořádává se s tím perfektně. Byl to veledůležitý zákrok.“

Ladislav Krejčí nastoupil v základní sestavě poprvé po měsíční pauze kvůli zranění. Zvládl to?

„Měl jsem obavy