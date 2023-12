Trpišovský o gólmanech: Záleží i na Kolářovi. Prozradil návrat Schranze

Slavia má na dosah to, co pod Jindřichem Trpišovským ještě nikdy nezažila – první místo ve skupině evropské soutěže. Ve čtvrtek ho může potvrdit doma proti švýcarskému Servette. Myslel jsem si, že po dlouhé době zažiju poslední zápas skupiny, kdy už bude rozhodnuto, ale budu teď stejně nervózní jako předtím,“ usmíval se Jindřich Trpišovský, který odtajnil jméno v základní sestavě a promluvil i o situaci brankáře Ondřeje Koláře.

Jaký je zdravotní stav týmu?

„Jan Bořil trénuje od pondělí s týmem, je připravený. Lukáš Provod je v lepším stavu, ale na 99 % nebude ani na lavičce, uvidíme, zda bude připraven na Ostravu. Nemoc ho skolila hodně. Lukáš Masopust je mimo do konce podzimu a Matěj Jurásek trénuje s kondičními trenéry. Po zranění ale ještě není ve stavu, aby se připojil k týmu.“

Slávistický evropský podzim 2022 a 2023. Dvě rozdílná období – loni jste vypadli ze skupiny Konferenční ligy, nyní míříte za prvním místem ve skupině Evropské ligy. Jak Slavia vyrostla?

„To je téma skoro na celý rozhovor… Jedním z důvodů toho loňského podzimu byl terén v Edenu, nezvládli jsme domácí zápasy. I když je teď hřiště, jaké je, je proti loňsku zlaté. Ale to je jen jedna z věcí, byly tam i individuální výkony. Současný tým je mnohem dál. Loni jsme byli hodně zranitelní, nyní jsme vyspělejší takticky a jsme týmovější, především v evropských zápasech, kde hodně rozhoduje, že je každý hráč schopný hrát dopředu i dozadu. Vzpomínám si letmo třeba na Kluž, kdy jsme měli velké problémy s přečísleními, někteří hráči, kteří tu už nejsou, tyto věci nebyli schopni plnit. Současní hráči dokážou plnit požadavky evropského fotbalu. To jsou ty největší rozdíly. Není náhoda, že jsme ve skupině vyhráli čtyři zápasy, ve kvalifikaci dva. To samo naznačuje, že jsme dál než loni.“

Poprvé za vaší éry můžete postoupit z prvního místa evropské skupiny. Kam byste tento úspěch řadil?

„Strašně rád dosahuji se Slavií věci, které se v naší éře předtím nepodařily. Je to pro mě hrozně lákavé a hodně si toho vážím. Je to prestižní i po stránce koeficientu. Když už jsme takhle daleko, chceme pro to udělat maximum. Znamená to pro nás i o dva zápasy méně na jaře a když vidím týmy, co jsou v osudí v dalším kole, je to hodně důležité. Tak opticky to bude nejsilnější los za dobu, kdy jsme v Evropě. Každopádně jsem si původně myslel, že po dlouhé době zažiju poslední zápas skupiny, kdy už bude rozhodnuto, ale sešlo se to tak, že hrajeme o první místo. Takže jsem možná stejně nervózní jako před konci skupin předtím.“

Prozradíte klasicky jedno místo v sestavě?

„Do sestavy se po delším zranění vrátí Ivan Schranz. Snad naváže na své evropské střelecké úspěchy.“

Co čekat od soupeře? Mají jisté třetí místo ve skupině, zároveň mají dobrou formu – dvanáct zápasů bez prohry.

„Shodou okolností jsem dnes viděl zápas s Young Boys Bern, kteří hrají Ligu mistrů, Servette hrálo výborně. Je to jiný tým než na začátku, i když je tam stejný trenér, hrají stejnou formaci i styl. Ale hodně se posunuli. Mužstvo si na koučův rukopis možná zvykalo. Bude to podobné jako první zápas, od nich ale s větší organizací a kvalitou. Očekávám jejich klasický fotbal, hodně vzdušných soubojů a důrazu, musíme si všímat Cognata uprostřed a Bedii. Jejich čtyři ofenzivní hráči jsou hodně nepříjemní.“

K současné situaci na brankářské pozici – může si to Aleš Mandous a Ondřej Kolář v zimě rozdat o post jedničky zase od nuly? Mluvilo se i příchodu Jindřicha Staňka z Plzně…

„Mandy je teď jasná jednička. Má výborné výkony, podržel nás s Mladou Boleslaví. Jeho hra nohama je nedoceněná, to už se bere jako samozřejmost, ale je pro nás hrozně důležitá. Další aspekt je celá hra směrem za obranu. Co se týče Ondry Koláře, nechám to na něm, má zdravotní problémy, které ho limitují a pořád je řeší. Mandous momentálně chytá tak, že změna není tématem. Co se stane v zimě, uvidíme po skončení podzimní části. To bude záležet hodně s Ondrovým nastavením a tím, jak se rozhodne v kariéře pokračovat, ale to nechám na něm.“