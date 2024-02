Kuchta: Zvládli jsme ten tlak, doma to urveme! Rozhodly naše chyby

Galatasaray je velký klub. Kde berete toto přesvědčení?

„Samozřejmě vycházím z dnešního zápasu. Věřím, že naši fanoušci, kteří sem přicestovali, nám vytvoří doma jako vždy fantastickou kulisu. Věřím nám, potrápili jsme Galatasaray, další stejně kvalitní soupeře jako Betis, Kodaň, Rangers… Proto věřím, že je doma uděláme a postoupíme.“

Jste hodně rozladěný z výsledku?

„Dá se říct, že kdybychom měli trochu štěstí, tak bychom tady vyhráli.“

Hrál se zběsilý duel - měl tempo, šance. Souhlasíte?

„Myslím, že to byl krásný zápas pro diváka. Obě strany ukázaly, že mají sílu dopředu. Bohužel, rozhodly naše chyby, my jsme jim ty góly, dá se říct, darovali.“

Dvakrát jste se však zvedli z minel. Čím to?

„Máme prostě silnej mančaft, máme tam osobnosti, které za to umějí vzít. Viděli jste, že i na tomhle stadionu, s takovou fanouškovskou kulisou dokážeme držet krok. Zvládli jsme ten tlak, máme mančaft na to, abychom to doma zvládli.“

V první půli jste zazdil jednu šanci. Vyčítáte si to hodně?

„Bylo to po autu, Kaan Kairinen mi dal míč pod sebe. Možná jsem tam mohl jít levou, ale měl jsem to trochu na pravou nohu. Neřekl bych, že to byla lehkovážnost, přesto se mi to nepodařilo. Aspoň, že přišel gól ve druhé půli.“

Před vyloučením Matěje Ryneše jste byl označen za toho, kdo dostane červenou kartu, vy. Co se dělo na hřišti?

„To já vlastně ani nevím. Rozhodčí hru pouštěl, bylo to dobře, protože mělo utkání spád. Myslím, že když dal Rynymu červenou kartu, maličko podlehl tlaku.“