Heinz měl v Turecku strach, mizel po roce. Sparta ho mile překvapila, ale...

Na ulici nosil kšiltovku, pořádně zaraženou do očí, aby ho nikdo nepoznal. Protože když vyšel ven, nastal humbuk. Jako u každého fotbalisty v Istanbulu. Marek Heinz (46) získal s Galatsarayi v roce 2006 titul, jenže hned na to ukončil smlouvu. Zmizel do Francie. „Cítil jsem tlak okolí, měl jsem strach,“ líčil bývalý hráč Baníku či Olomouce. „Ale na Turecko moc rád vzpomínám,“ dodal. Ve čtvrtek jeho bývalý klub sehraje v Praze odvetu play off Evropské ligy proti Spartě.

Při otázce na Spartu upozornil: „Mám radši Baník.“ Pochopitelně. Marek Heinz s Ostravany bral v sezoně 2003/2004 ligové zlato. Přesto boj letenského týmu o osmifinále Evropské ligy bude s napětím sledovat. „Jsem hrozně zvědavý. Sparta je silná, překvapila mě,“ řekl a zavzpomínal na turecké fanoušky, humbuk na ulicích, mistrovské oslavy i půlrok bez výplaty.

Do Galatasarayi jste přestoupil z německého Mönchengladbachu. Poznal jste jiný svět?

„Pořád jsou to rozdílné světy. Když hrajete v Německu a přijde na stadion šedesát tisíc lidí, je to skvělá atmosféra. Ale když jste v Turecku na Galatasarayi, Fenerbahce nebo Besiktasi, nejde jen o dobrou náladu. To je pěkný hukot. Vytvoří takovou atmosféru, že je to až neskutečné. Jsem zvědavý, jak to Sparta vyřeší. Očekávám totiž velký nával fanoušků.“

Proč? Jde o osobní zkušenost?

„Když jsme jednou hráli proti Manisasporu, což je kousek od města Izmir, měl klub kapacitu kolem deseti tisíc. Takže jsme hráli na olympijském stadionu v Izmiru, kam přišlo šedesát, sedmdesát tisíc lidí a z toho k padesáti tisícům byli příznivci Galatsaraye. Z tohohle ohledu jde v Evropě o obrovský klub. Jezdí opravdu všude.“

Žili s týmem i mimo zápasy?

„Když jsme měli soustředění, i tréninky byly plné. Oni byli prostě všude. Kamkoli jsme přiletěli, hned stáli po cestě, měli rachejtle a dýmovnice, vítali nás už den dopředu. Bylo jich opravdu hodně. Fotbal je hrozně baví, žerou to.“

Mohl jste v Istanbulu v klidu na ulici?

„Nosil jsem kšiltovku (usmál se). Bylo to nepříjemné, jsou hodně osobní. Ale ne agresivní. Když vás jeden na ulici pozná, začne mluvit na druhého a najednou se kolem vás seběhne velký roj.“

To jste zvládal?

„Když jsem šel s rodinou, bylo to