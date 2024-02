Klíč k postupu Sparty: chodec Icardi. Hvězda předvedla parodii na bránění

Pětigólová přestřelka v Istanbulu vyslala směrem k odvetě jasný vzkaz: kdo spraví díry v defenzivě, pojede dál. Odezva byla odlišná: zatímco sparťané si to uvědomili, i když ani jejich obranná činnost nebyla ideální, soupeř si nadále myslel, že vystačí jen s útočením. A tvrdě narazil!

Mauro Icardi sázel góly za Inter Milán i Paris SG. Galatasaray ho z francouzského velkoklubu vykoupil za 10 milionů euro. Tureckému gigantu měl v této sezoně pomoci prorazit v Evropě, ovšem zasadil se o opak.

Icardi totiž během pražského utkání totálně kašlal na napadání a návraty, čehož Sparta dokázala náležitě využít. A protože spoluhráči se po superstar opičili a zapomněli na základní přikázání současného fotbalu – všichni útočí, všichni brání, schytal Galatasaray čtyřbrankový výprask. Sparta byla v tomhle ohledu výrazně lepší.

Že nešlo o jednu nahodilou laxnost Icardiho a spol., nýbrž o principiální chybu si ukážeme na dvou akcích.

První se odehrála v úvodním dějství a vidíte ji na obrázcích níže. Icardi měl obtěžovat při rozehrávce Filipa Panáka.

Alespoň tak by se to dalo očekávat. Zvláště když Panák byl ze čtvrteční sparťanské obranné trojice nejtvořivější. Kdo by ho chtěl pustit do kreativní výstavby hry?