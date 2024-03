Už pošesté změří Stefano Pioli síly s českým týmem. V předešlých pěti duelech šlo vždy o Spartu, s níž má bilanci 3 výhry, 1 remíza a 1 prohra. Právě ona jediná porážka však byla velice bolestivá. Takřka přesně před osmi lety Letenští vyplenili 3:0 Lazio a po remíze 1:1 z Letné slavili postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

Nyní se ve stejné fázi soutěže, jako tenkrát, postaví mistr Serie A sezony 2021/22 Jindřichu Trpišovskému. Muži, jenž si na Apeninském poloostrově vybudoval díky ovládnutí skupiny s AS Řím, vyřazení Sevilly a remízy 1:1 s Interem značné renomé.

„V Praze je Trpišovský tak trochu legendou,“ ví i milánský deník Gazzetta dello Sport. Co kouče Slavie čeká při druhé návštěvě San Sira?

Začněme od největší hrozby. Tou je v rozestavení 4-2-3-1 bezesporu levá strana, kterou tvoří francouzský bek Theo Hernández a portugalské křídlo Rafael Leao. V posledních šesti zápasech toto duo společně zařídilo hned tři branky. Leao celkově v těchto duelech zaznamenal tři góly a asistenci. Hernández má opačnou bilanci. Jednu trefu a tři nahrávky.

RENTGEN: AC Milán? Hlavně ďábelská levá lajna. Pozor ale taky na presink Video se připravuje ...

Při rozehrávce AC Milín zůstávají útočníci vysunutí vpředu, aby tvořili hloubku hřiště a obránci společně s defenzivním štítem měli dost prostoru na kombinaci. Jelikož Olivier Giroud výborně drží míč, vyhrává řadu vzdušných soubojů a má u sebe rychlá křídla, nemohou si týmy v presinku dovolit jít do přílišného rizika. Jeden přesný pas by totiž snadno mohl vyústit v gólovou šanci. Vysunuté napadání přitom Slavii zdobí. Bude proto zajímavé sledovat, co sešívaní vymyslí.

Rossoneri díky rychlým bekům a křidelníkům rádi vyráží do protiútoků. Umí však i trpělivě kombinovat. U vápna soupeře se spoléhají především na individuální kvalitu v driblinku, zejména Leao s Christianem Pulisicem, a sílu ve vzdušných soubojích. V tomto ohledu jsou nebezpeční především již zmiňovaný Giroud a Ruben Loftus-Cheek. Letní posila z Chelsea, která z pozice „desítky“ neustále doplňuje Girouda ve vápně.

Před Slavií tedy stojí tým s řadou světových hvězd, které jsou navíc v dobré formě. AC Milán má ovšem k ideálu daleko. V této sezoně Serie A disponuje až 10. nejlepší obranou. Defenzivu „ďáblů“ sráží především individuální chyby. Úkolem sešívaných na San Siru bude zadáky domácích donutit ke kiksům a především žádný nepředvést. Jen AS Řím je z italských mužstev v koncovce efektivnější. I přesto skončilo ve skupině Evropské ligy až za Slavií.