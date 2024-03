Kouč AC Milán ocenil Trpišovského, chce vyhrát celou EL: Jsme ve formě

PŘÍMO Z MILÁNA | Proti Slavii půjde do jisté míry i o jeho budoucnost. Kouč Stefano Pioli ví, že výhra v lize už je utopie a v Itálii tak panuje přesvědčení, že pokud nevyhraje s Milánem Evropskou ligu, po sezoně skončí. Zkušený trenér před zápasem se Slavií vyslovil ambici zvednout nad hlavu pohár, před soupeřem ale varuje: „Mají dost dobrý tým, je tam velká kvalita. Jejich kouč na mě také udělal dojem.“

V současnosti patří AC Milán k největším favoritům na zisk trofeje pro vítěze Evropské ligy. Dle sázkových kurzů zaostává jen za Liverpoolem a Bayerem Leverkusen. A jak poznamenali italští novináři na tiskové konferenci, kdyby Evropskou ligu nevyhrál, dala by se sezona považovat za hodnou zapomnění. Ligový titul i domácí pohár jsou už pasé.

„Důvod, proč můžeme Evropskou ligu vyhrát? Kvalita mých hráčů. Oproti posledním rokům šla obrovsky nahoru. Musíme zkrátka přemýšlet tak, že tuto soutěž schopni vyhrát jsme. Ale především musíme přemýšlet především o tom, že musíme zvládnout osmifinále. Nepředbíhejme. Konkurence je v play-off velká a nyní hrajeme proti týmu, který v základní skupině ztratil jen proti AS Řím,“ poznamenal Pioli.

Slavii nepodceňuje, ba naopak. Nepřipustil ani, že by se Pražané zalekli velikosti klubu, na jehož hřišti nastoupí. „Na hřišti budou hrát hráči, ne tradice a historie,“ ucedil. Stejně jako proti Rennes si ale Pioli se záložníkem Yacinem Adlim pochvalovali, že začínají doma. Úvodní zápas milánští opanovali 3:0, venku si pak mohli dovolit prohrát 2:3.

„Jsme doma, takže chceme hrát s intenzitou a soupeře dostat od začátku pod tlak. Slavia je silný soupeř, ale jsme připravení,“ řekl třiadvacetiletý Adli, který se v posledních měsících stal součástí základní sestavy.

„Slavia hraje ve velké intenzitě po celém hřišti, hrají hodně přímočaře, hodně běhají. Jejich útočná trojka hraje blízko u sebe. Je to tým, který rád roztahuje hru a dostává balon ke svým rychlým a silným útočníkům. Mají dost dobrý kádr, je tam velká kvalita,“ řekl Pioli a ocenil i trenéra Jindřicha Trpišovského.

„Jejich kouč na mě také udělal dojem, mezi zápasy dělá v sestavě klidně pět až šest změn, ale na kvalitu hry to nemívá dopad. Je tam už od roku 2018 a do čtvrtfinále Evropské ligy je už dostal dvakrát. Budeme muset být hodně soustředění,“ uvedl na adresu svého českého protějšku.

Kdyby se AC Milán potkal se Slavií na podzim, byla by to z pohledu stavby sestavy jiná písnička. Zatímco v první půlce sezony „rossoneri“ trápily zranění, převážně v zadních řadách, nyní se marodka vyprázdnila. Kromě Tommasa Pobegy má Pioli k dispozici celý tým. „Chci využít sílu celého kádru. Tým je ve formě a vstupuje do klíčové fáze sezony,“ řekl.