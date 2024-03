Klopp vzpomínal: Priskeho pamatuju. Hráli drsně, pohádali jsme se

Středeční večer, pražská Letná. Místnost je natřískaná novináři. Českými, maďarskými či anglickými. Co se to děje? Nic, to jen Jürgen Klopp je za dveřmi. Jeho Liverpool se ve čtvrtek střetne v osmifinále Evropské ligy s domácí Spartou. „Momentálně prožívá velmi dobré období,“ poznamenal německý kouč, jenž po této sezoně na střídačce slavného anglického klubu skončí.

S rukama v kapsách vstoupil do místnosti. Absolutně na sobě nedal znát, že má za sebou let z Liverpoolu do Prahy. „Dobrý večer,“ zvolal Jürgen Klopp, kouč Liverpoolu, do zaplněného sálu. S překladatelkou si ochotně podal ruku a pustil se do povídání. O českých legendách Liverpoolu i vzpomínce na trenéra Briana Priskeho.

V minulosti jste čelil Priskeho týmu, když trénoval Midtjylland. Vzpomínáte si?

„Ano, potkali jsme se. (zamyslel se) Jo, jestli si dobře pamatuju, lehce jsme se pohádali u lajny, protože styl soupeře byl trochu drsný. Viděl jsem i utkání Sparty proti Galatasarayi a rovněž to nebyl žádný přátelák. Ale tohle je vyřazovací část, všichni jsme soutěživí a ambiciózní.“

Zapamatoval jste si něco o jeho stylu hry?

„Jeho tým byl dobře organizovaný, ale mnohem důležitější je, jak hraje v současné době. I moje týmy se postupně zdokonalují, vymýšlíme nové strategie, přidáváme nové prvky. Že jsem se střetl s jeho týmem před třemi roky, neznamená, že ho znám. Ve Spartě každopádně odvádí dobrou práci, s týmem získal titul a momentálně vede ligovou tabulku, navíc pořád mají šance vyhrát pohár, že? Dánští trenéři jsou dobří, ale všichni nejsou stejní. Dva zápasy nestačí, abyste někoho poznal.“

Jistě jste Spartu sledoval v minulých zápasech. Co jste o ní zjistil?

„Ale vy toho o Spartě určitě víte víc. Sledovali jsme ji, poslední týden byl pro ni speciální, hráli dvakrát proti Slavii. Jeden pohárový zápas a druhý v lize. Jednou vyhráli a podruhé remizovali a udrželi si v tabulce odstup od soupeře. Takže je vidět, že se pod novým trenérem změnila, po dlouhé době se znovu stali mistry a hrají v opravdu velké intenzitě. Jenže ještě nehráli proti nám. Každopádně očekáváme velmi těžký zápas, současně očekáváme top výkon od nás. Ale ano, musím potvrdit, že Sparta je momentálně v dobré situaci a prožívá dobré období.“

S Liverpoolem jsou spojeni i bývalí čeští hráči Vladimír Šmicer nebo Patrik Berger. Znáte se dobře?

„Jasně, to jsou absolutní legendy Liverpoolu. Jsou rádi poblíž klubu, a když je reprezentační přestávka, většinou jsou zápasy klubových legend. Oni na ně jezdí. Potkal jsem je, známe se. Ale já v tu dobu jsem většinou na dovolené, takže se s nimi moc nevídám. Ale v tomhle je Liverpool speciální klub, na bývalé hráče nezapomíná. Každopádně jejich vyprávění by bylo mnohem zajímavější než moje. A pokud to vím dobře, sportovní ředitel Sparty je legenda Dortmundu, že? Pan Tomáš Rosický, že?“

Ano, je to tak.

„Tak vidíte. V tomhle zápase je to hodně propojené. Ale samozřejmě tady nejsme od toho, abychom se potkali se starými kamarády. Jsme tady od toho, abychom odehráli dobré utkání.“

Liverpool má momentálně hodně náročný program a o víkendu vás čeká zápas s Manchesterem City, hodně klíčový střet v boji o titul. Jak je v tomto kontextu pro vás důležitý duel se Spartou? Dáváte přednost víkendovému utkání?

„Wow. (odmlčí se s úsměvem) Pokud dobře vím, ve čtvrtek hrajeme jen jediný zápas. A ten je pro nás nejdůležitější. V tom prostě neděláme rozdíl. Kdybychom preferovali jednu soutěž před druhou, nevyhráli bychom Ligový pohár a nebyli ještě ve hře o vítězství v FA Cupu i Evropské lize. Možná by to bylo chytré, ale v tomhle jsem asi hloupý. Do každého zápasu dáváme opravdu všechno a v Praze to moc dobře uvidíte.“

S týmem do Prahy dorazil Mohamed Salah, kterého trápilo zranění. Je v pořádku?

„Poslední dva dny už normálně trénoval s týmem a je plný energie. Uvidíme, jak na tom bude. Ale je moc dobře, že je zpátky a že s námi odcestoval. Má za sebou skvělé zápasy, ale musíme na něj dát v této hektické části sezony pozor. Stejně jako na ostatní hráče. Ale jsou to jen dobré zprávy, pro nás je dobře, že je s námi.“

Pokud odehraje nejbližší zápasy, nebojíte se, že ho Egypt povolá do národního týmu?

„To ale rozhodují jiní, tohle já prostě neovlivním. Samozřejmě uvidíme, kolik toho odehraje. Normálně by po dvou trénincích nenastupoval, ale teď uvidíme, jak moc ho využijeme. A jestli bude v týmu Egypta, to nezáleží na mně.“

Z marodky se vám vrátil i maďarský záložník Dominik Szoboszlai. Jaké s ním máte plány? Bude proti Spartě hrát v základní sestavě?

(zarazil se) „No, překvapil jste mě. Normálně nemluvíme na tiskových konferencích o sestavě. Samozřejmě jsem rád, že ho máme zpět. Ve fotbale je vždycky těžké, když je hráč zraněný. Navíc on měl bolestivé zranění, nemohl s námi trénovat a byli jsme na něj hodně opatrní. Už by s námi asi mohl být dva, tři týdny, ale doktoři nám poradili, abychom ještě počkali. Teď je v týmu a uvidíme, jak to bude dál.“

Co Mistr Rosický? vyzvídal Klopp

Ne, báje o tomhle chlapíkovi rozhodně nelžou. Šestapadesátiletý Jürgen Klopp nakráčel do tiskové místnosti na Letné a atmosféru nerozsvítil jen jeho bělostný úsměv. Kouč Liverpoolu, jeden z největších v historii, vtipkoval, dokonce si chtěl nechat poradit od svého svěřence Alexise Mac Allistera, jak udržet klid během zápasu. Především ale trenér přijel porazit Spartu v prvním duelu osmifinále Evropské ligy.

O Jindřichu Trpišovském se říká, že je maličko jeho klon. Je to tak – a nemůže za to jen kšiltovka. Mimochodem, slávistický kouč ji má díky iniciálám svého jména tak nějak vytuněnější.

Jürgen Klopp (stejně jako kouč Slavie) dobře ví, že je fotbal zábava. Přijde na tiskovku, pro něj vlastně obyčejnou, přesto rozdává úsměvy, odpovídá zajímavě i obšírně.

Nechá si i poradit. Když před ním mluví Alexis Mac Allister, poslouchá i reaguje. Záložník dostane dotaz na to, jak udrží při zápasech chladnou hlavu a Klopp ihned skočí do děje: „No, to bych potřeboval vědět.“

Ale tím zdaleka nekončí. Při prvním dotazu vlastně ani nečeká na otázku. Pozná žurnalistu, tuší, že se bude ptát na maďarského šikulu Dominika Szoboszlaie. Proto ihned vypálí: „Jo, je dobrej!“ A rozesměje se.

Co vás na Kloppovi překvapí na první pohled, je jeho výška – vlastně gólmanská. Sto devadesát čtyři centimetrů by bral u svého brankáře i Brian Priske, kouč Sparty, jenž požaduje minimum sto devadesát. I na něj přijde řeč. Jasně, kvůli Spartě, ale také si Klopp vzpomene na vzájemné střety v Lize mistrů z roku 2020, kdy Dán vedl Midtjylland. „Trošku jsme se pohádali,“ usmál se.

Priskeho nadřízeného, sportovního ředitele Tomáše Rosického, označí slovem Mistr. I s ním má společnou linku. Klopp se mezi hvězdy stejně jako český záložník vyšvihl v Dortmundu.

Ve čtvrtek však půjdou proti sobě.