Čech, co hrál pod Kloppem, popsal, jaký je: Září láskou, na nic si nehraje

Prý jste se při prvním setkání s Kloppem vůbec nebavili o fotbale. Sedí to?

„Nejvíc ho zajímala rodina. Jestli mám bráchu, ségru, co dělají rodiče. Šlo mu o to, aby mě poznal jako člověka, zjišťoval, jaké mám zásady, priority. Zjišťoval, jestli jsem týmový hráč. Když se na to zpětně dívám, rozumím tomu. Fotbalové mě znal, hráli jsme proti sobě, musel mě nechat sledovat.“

Čím vás uhranul?

„Myslím, že z něj úplně vyřazuje láska a oddanost k tomu, co dělá. Má charisma a hned jsem poznal, že je autentický, co se týče chování k mužstvu, fanouškům, novinářům. Člověk u něj ví, kdy je pozitivní, nebo negativní. Není to divadlo. Nic nehraje.“

Jak se to projevovalo?

„Slovo autentický to popisuje nejlíp. Pamatuju si třeba situace, když bylo vidět,